24H Daytona : Team TGM avec une Porsche 911 GT3 R

Team TGM passe à la vitesse supérieure en janvier prochain avec un engagement aux 24 Heures de Daytona. L’écurie américaine dirigée par Ted Giovanis alignera une Porsche 911 GT3 R dans la catégorie GTD. Ce sera les débuts de Team TGM en IMSA WeatherTech SportsCar Championship, l’équipe étant habituée à rouler en Michelin Pilot Series. Team TGM fera d’ailleurs face à un double programme à Daytona puisque deux Chevrolet Camaro GT4.R rouleront en parallèle en Michelin Pilot Series.

« Je suis impliqué dans la course depuis longtemps et j’ai mis sur pied une formidable équipe avec une incroyable profondeur de talent », a déclaré Ted Giovanis, patron de l’équipe. « Le Rolex 24 est sur un radar depuis de nombreuses années et je pense que le moment est venu de relever le défi. »

Team TGM a été absent une bonne partie de l’année 2020 sur les circuits alors que Giovanis et sa fondation JKTG se sont concentrés sur la recherche d’un vaccin contre le Covid-19.

L’équipage de la Porsche sera annoncé ultérieurement. « Nous avons franchi le premier obstacle important en prenant livraison de la voiture de course », précise Giovanis. L’engagement à Daytona se fera avec le soutien de Wright Motorsports. Team TGM (T.Giovani Motorsports) a été lancé en 1991.