24H Daytona : ‘Rosie la riveteuse’, 5e pilote chez Sean Creech Motorsports

La période actuelle n’est pas propice à faire n’importe quoi. Ce satané COVID-19 est encore bien présent partout dans le monde, obligeant les organisateurs de courses automobiles à prendre des mesures drastiques pour que les meetings puissent se tenir.

Lance Willsey, qui va prendre son 10edépart aux 24 Heures de Daytona, connaît bien la situation. Le docteur Willsey, touché par le COVID, partage le baquet de la Ligier JS P320/Sean Creech Motorsports avec Yann Clairay, Joao Barbosa et Wayne Boyd.

Lance Willsey est associé fondateur de DCF Capital, un fonds spéculatif axé sur l’investissement dans les sciences de la vie. Depuis 2000, le Dr Willsey siège au comité du département d’oncologie génito-urinaire du Dana-Farber Cancer Institute de la Harvard Medical School. Il est le seul membre d’un corps médical en piste à Daytona.

Le docteur-pilote travaille quotidiennement pour donner des informations non politiques, scientifiques et factuelles sur ce que les fans de sport automobile peuvent faire pour arrêter la propagation et permettre aux pilotes et équipes de se remettre à divertir les fans.

« En 2020, l’IMSA a fait un travail spectaculaire avec la mise en place des événements de course et en créant un environnement sûr pour nous permettre de courir et de divertir les fans à travers une variété de sources médiatiques », a déclaré Lance Willsey. « Maintenant, le défi auquel nous sommes confrontés en tant que parties prenantes est : que pouvons-nous faire pour accélérer le processus et ramener les fans dans les stands ? »

Sean Creech Motorsports met l’accent sur la communication : « Toutes nos promotions destinées aux fans, la livrée de la voiture, les combinaisons des pilotes, l’équipement de l’équipe seront concentrés sur cet objectif. Nous avons adopté l’image de ‘Rosie la riveteuse’ comme image symbolique de ce que le pays a fait dans le passé pour faire face à l’adversité et de ce que nous sommes capables de faire à nouveau. »

Rosie la riveteuse est une icône de la culture populaire américaine avec le message « We can do it ! » (On peut y arriver !). Durant la Seconde Guerre mondiale, une campagne fut lancée aux Etats-Unis pour convaincre la population que les femmes pouvaient riveter, souder ou construire des bâtiments militaires.

« En tant que médecin et survivant COVID, il est vraiment important pour moi que nous fournissions des connaissances et une éducation à nos fans afin que nous puissions accélérer le processus de retour à l’endroit où nous étions auparavant, le plus rapidement possible et de la manière la plus sûre possible », poursuit Willsey. « Aussi génial que ce soit d’aller au Roar, c’est encore un peu creux sans les fans, sans le camping au complet, et sans les fans se promenant dans le paddock pour se rapprocher de ces voitures incroyables. C’est du divertissement, et si nous ne pouvons pas avoir de fans, ce n’est pas la même expérience que nous voulons tous que ce soit.

« Mon objectif n’est pas de dire à qui que ce soit ce qu’il faut faire pour sa santé, mais je veux essayer de l’utiliser (la course) comme une plateforme pour un plus grand bien afin que les gens puissent prendre la meilleure décision fondée sur la science. Je pense que l’IMSA a fait preuve d’une parfaite gestion de tous les processus nécessaires pour créer un environnement sûr pour que nous puissions sortir et nous divertir, et je veux aider ce processus à continuer à permettre à plus de fans de venir sur la piste. »

Les essais ont plutôt bien débuté pour la Ligier JS P320/Sean Creech Motorsports avec le 4e temps de la journée en LMP3. Wayne Boyd, Joao Barbosa et Yann Clairay ont tous les trois terminé la journée dans le top 10 des pilotes les plus rapides. Quant au docteur, il a pris le 24e temps.