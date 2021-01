24H Daytona : Racing Team Nederland passe du container au meilleur chrono

Absent de la première séance d’essais du Roar Before the Rolex 24 pour cause de container arrivé en retard depuis l’Europe, Racing Team Nederland n’a pas mis longtemps à se mettre dans le rythme. L’écurie néerlandaise managée par TDS Racing a décroché le meilleur temps (LMP2) de la deuxième séance grâce à Giedo van der Garde. Le coéquipier de Frits van Eerd, Charles Milesi et Job van Uitert s’est montré le plus rapide des dix LMP2 en piste en 1 :37.991. Racing Team Nederland a terminé la journée avec le 2e temps absolu des LMP2 avec seulement 24 tours bouclés.

La logistique a joué des tours à Racing Team Nederland, alors que TDS Racing avait tout planifié en temps et en heure pour acheminer l’Oreca 07 et tout le matériel correspondant.

« Se rendre à Daytona était une décision tardive, soit juste après la dernière manche WEC avec un œil sur ce que nous prévoyons de faire l’année prochaine », a déclaré Mark Koense, team manager. « L’équipe a fait un travail fantastique en organisant tout cela à la dernière minute. Tout a été expédié à temps, mais nous avons perdu du temps en mer. Il y a environ une semaine, nous avons commencé à recevoir des messages indiquant un retard en mer et qu’il y avait un problème au port de New York. »

Malgré le retard, la voiture devait arriver à Daytona jeudi soir, ce qui laissait suffisamment de temps pour préparer le tout en vue des essais du vendredi. Malheureusement, le camion transportant la cargaison en provenance du port a été retardé. Mark Koense souligne le travail des membres de TDS Racing : « L’équipe a encore fait un travail fantastique parce que tout est ici. Il y a eu un faux départ mais nous sommes heureux d’être ici et nous avons eu un excellent accueil de la part de l’IMSA. Tout le monde a été bienveillant.

« Le reste de la semaine ne peut que mieux se passer. Quand vous participez à une course automobile, cela ne se passe pas toujours comme prévu. Mais de toute évidence, ne pas avoir la voiture est loin d’être prévu. Mais encore une fois, vous devez apprendre à gérer cela. Nous sommes heureux d’être ici avec tout le monde. C’est un privilège d’être là avec tous les autres concurrents. Nous avons aussi un œil sur l’avenir, donc pour nous, c’est un excellent moyen de préparer le Championnat du Monde, une excellente façon de faire notre première course IMSA et de voir ce que nous pouvons faire à l’avenir. Avouons-le, c’est un grand événement. »