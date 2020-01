24H Daytona, Qualifs : Mazda et Porsche en pole position

Les différentes séances qualificatives ont rendu leur verdict et c’est Oliver Jarvis qui a été le plus rapide sur sa Mazda RT24-P #77 de Team Joest en 1:33’711. Il devance Juan Pablo Montoya sur l’Acura ARX-05 #6 d’Acura Team Penske et la seconde Mazda, la #55, de Jonathan Bomarito. Felipe Nasr place sa Cadillac DPi-V.R #31 de Wheelen Engineering Racing en 4e position devant une autre Cadillac, la #10 de Wayne Taylor Racing (Ryan Briscoe).

A noter que Ricky Taylor est sorti de la piste au niveau de l’arrêt d’autobus à deux minutes de la fin de la session, mettant son Acura ARX-05 dans le mur. L’avant est bien abîmé !

LMP2, la pole pour Ben Keating !

L’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports a été la plus rapide en LMP2 grâce à Ben Keating qui signe un chrono de 1:37.446. Il devance Henrik Hedman (ORECA #81 DragonSpeed) et John Farano (ORECA 07 #8 de Tower Motorsport by Starworks).

Porsche n’a rien laissé passer ce jeudi !

Nick Tandy et Laurens Vanthoor sont décidément les hommes en forme en ce début de meeting. Les deux hommes ont encore signé un doublé pour Porsche après les deux des essais libres plus tôt dans la journée. Avec un 1:42.207, le Britannique s’empare de la pole position sur la Porsche 911 RSR #911. Le Belge, sur la #912, échoue à seulement 0.049 seconde. Les deux Corvette C8.R (#3 et #4) suivent à un peu plus de trois dixièmes pour la plus rapide des deux. Les deux BMW M8 GTE (#25 et #24) sont 5e et 6e. La Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione (Alessandro Pier Guidi) ferme la marche de la catégorie GTLM.

Porsche récidive en GTD…

En GTD, Zach Robichon a vite mis tout le monde d’accord à bord de sa Porsche 911 GT3 R #9 de Pfaff Motorsports. Il signe le meilleur temps en 1:45.237 et devance la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa (Jeff Westphal) d’un peu plus de quatre dixièmes. Le trio de tête est complété par Trent Hindman sur l’Acura NSX GT3 #57 de Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian à tout juste six dixièmes. La BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport se classe 4e, la meilleure des Lamborghini Huracan GT3, la #11 de GRT Grasser Racing Team, est 5e.

La 3e séance d’essais libres aura lieu de 19 h 15 à 20 h 45 heure US (+ 6 heures en France).