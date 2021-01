24H Daytona : Paul Miller Racing fait dans la continuité

Vainqueur des 24 Heures de Daytona 2020 dans la catégorie GTD, Paul Miller Racing défendra bien son trophée à la fin du mois sur le Daytona International Speedway.

L’écurie américaine fera dans la continuité avec la présence d’une Lamborghini Huracan GT3 sur l’intégralité de la saison. L’équipage pour les 24 Heures de Daytona sera identique à celui de janvier 2020, à savoir Bryan Sellers, Corey Lewis, Andrea Caldarelli et Madison Snow.

Bryan Sellers et Madison Snow seront associés sur les autres manches du championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Corey Lewis sera présent en renfort sur les manches de la Michelin Endurance Cup, dont Paul Miller Racing est le tenant du titre.

“Nous sommes très heureux d’avoir à la fois Madison et Bryan de retour pour toute la saison en 2021, ainsi qu’Andrea et Corey de retour avec notre équipe”, a déclaré Paul Miller, fondateur de Paul Miller Racing. “C’est un plaisir absolu de travailler avec ces quatre pilotes au fil des ans. Nous avons déjà accompli tant de choses ensemble. J’ai hâte de voir ce que nous sommes capables de faire en 2021. Nous savons que cette formation est assez forte pour gagner et nous l’avons prouvé en 2018, et encore une fois aux 24 Heures de Daytona en 2020 et sur le reste de la saison Endurance.

Cette année, la barre a encore augmenté dans la catégorie GTD et nous nous attendons à ce que nos concurrents évoluent à un niveau plus élevé que jamais, de sorte que nous devrons élever notre propre jeu afin de nous battre à l’avant. En plus des pilotes, nous avons une excellente équipe et une toute nouvelle Lamborghini à notre disposition pour nous aider à nous battre pour des victoires en course et, espérons-le, un titre cette année.”