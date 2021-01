24H Daytona : les deux équipages BMW Team RLL constitués

Vainqueur des deux dernières éditions des 24 Heures de Daytona dans la catégorie GTLM, BMW Team RLL fera à nouveau rouler deux BMW M8 GTE sur le Rolex 24 2021.

John Edwards, Augusto Farfus et Jesse Krohn, tous trois lauréats de l’épreuve en janvier 2020, se partageront à nouveau le baquet de la BMW M8 #24. Ils seront épaulés par Marco Wittmann. L’ancien pilote BMW en DTM a roulé pour Turner Motorsport lors du Rolex 24 2016.

On retrouvera sur la BMW M8 #25 Connor De Phillippi, Philipp Eng, Bruno Spengler et Timo Glock. Les trois premiers sont des familiers de la M8 GTE et du Rolex 24, ce qui n’est pas encore le cas de Timo Glock.

BMW Team RLL doit encore annoncer son programme IMSA 2021.

Six GTLM sont engagées aux 24 Heures de Daytona avec les deux Corvette C8.R, les deux BMW M8 GTE, la Ferrari 488 GTE/Risi Competizione et la Porsche 911 RSR/WeatherTech Racing.