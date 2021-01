24H Daytona : la Porsche/WeatherTech Racing condamnée à cravacher

Cooper MacNeil, Kévin Estre, Gianmaria Bruni et Richard Lietz n’ont pas de question à se poser pour ces 24 Heures de Daytona. Après le contact du départ, l’équipage de la Porsche 911 RSR/WeatherTech Racing accuse un retard de 11 tours sur la tête du GTLM après 11 heures de course. Il faut donc tout donner pour espérer un faux pas de la concurrence. Pour la #79, les choses ont mal tourné avant le feu vert.

Alors que le départ n’était pas encore donné, Kévin Estre s’est fait percuter par la BMW M8 GTE de Bruno Spengler, avant de toucher bien involontairement la Ferrari/Risi de Pier Guidi. Le Français a été contraint de rentrer pour réparer l’avant et l’arrière après la perte du diffuseur. La Porsche a perdu 14 tours dans l’aventure.

« Le départ n’était pas ce que nous espérions », a déclaré Kévin Estre. « J’attendais juste que la Corvette donne le rythme. J’attendais de pouvoir m’élancer et la BMW rouge de Spengler est arrivée à fond pour me taper. Il m’a touché en tournant vers la gauche. J’ai heurté la Ferrari, ce qui a cassé le splitter alors que la BMW a cassé l’arrière. Nous sommes restés en piste en essayant de survivre. Il a fallu faire les réparations. Il y avait beaucoup de dégâts à l’avant, ce qui a rendu difficile le retrait de l’ancien diffuseur. La voiture n’est pas aussi bonne qu’elle était, mais nous allons continuer à nous battre. Cela ne devrait pas se produire en GTLM avec des pilotes officiels. »

Bruno Spengler a expliqué de son côté que le pilote Porsche n’était pas parti au drapeau vert même s’il semble que le drapeau vert n’était pas encore donné.

« La voiture a subi beaucoup de dégâts avec ce coup au départ », a expliqué Cooper MacNeil. « Nous avons perdu beaucoup de tours avant même le départ, ce qui est absolument ridicule compte tenu de la longueur de la course. C’est assez frustrant. Les gars de Proton ont travaillé dur pour réparer. Nous avons remplacé beaucoup de pièces auxquelles nous ne nous attendions pas. La Porsche/WeatherTech fonctionne bien maintenant et la course est encore longue. Nous allons maintenant travailler avec les drapeaux jaunes qui sont importants. »