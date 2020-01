24H Daytona, H+6 : Wayne Taylor Racing (Cadillac) mène la danse

Les deux dernières heures des 24 Heures de Daytona ont été assez calmes. Aucune neutralisation à noter depuis l’accrochage entre l’Aston Martin/The Heart of Racing et la Lamborghini Huracan GT3/PPM.

Renger van der Zande occupe la tête de course sur la Cadillac DPi-V.R/Wayne Taylor Racing après 210 tours couverts et 6 heures de course. La Cadillac a pourtant connu un arrêt un peu long le temps d’ôter le bloc arrière (arrêt de 2.03 mn). Le Néerlandais devance de 7.6s la Cadillac/Whelen Engineering Racing pilotée par Filipe Albuquerque. Troisième place pour Simon Pagenaud sur l’Acura, quelques secondes devant la Mazda d’Oliver Jarvis.

A noter lors du restart la très belle lutte entre Olivier Pla (Mazda) et Simon Pagenaud (Acura), le combat tournant à l’avantage du Toulousain face au Poitevin.

Gabriel Aubry mène toujours les débats en LMP2 sur l’ORECA 07/PR1 Mathiasen Motorsports devant Nico Lapierre (ORECA 07/Tower Motorsport by Starworks), Harrison Newey (ORECA 07/DragonSpeed) et Nicolas Minassian (ORECA 07/Era Motorsport).

BMW Team RLL souffle le chaud et le froid en GTLM. Si la M8 GTLM #24 de Jesse Krohn est aux commandes de la catégorie, la #25 a été arrêtée un long moment après avoir roulé sur des débris. Les positions en GTLM restent toujours aussi serrées avec le top 6 groupé en 18s. Les Porsche 911 RSR de Vanthoor et Tandy sont au contact de la BMW de tête avec derrière elles la Corvette de Milner, la Ferrari de Rigon et la Corvette de Garcia.

Marco Mapelli est en tête de la catégorie GTD sur la Lamborghini Huracan GT3/GRT Magnus avec 4s d’avance sur la Ferrari 488 GT3/Scuderia Corsa. A noter que la Lamborghini Huracan GT3/GRT Grasser Racing de Franck Perera est arrêtée depuis un long moment. La #18 est dernière en GTD.

La course a tout de même connu quelques contacts au cours des deux dernières heures, notamment entre la Mercedes de Keating et l’Audi de Morad. La Corvette de Catsburg et l’Aston Martin de Lamy sont elles aussi entrées en contact, sans dommage pour la Corvette C8.R. L’Aston Martin a pu reprendre sa route mais pour peu de temps puisque Ross Gunn n’a pu boucler qu’un seul tour après avoir relayé le Portugais.

