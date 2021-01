24H Daytona, H+4 : Tristan Vautier (Cadillac) s’empare du commandement

Le circuit est désormais plongé dans le noir, la longue nuit des 24 Heures de Daytona a commencé. C’est désormais Tristan Vautier sur la Cadillac #5 de Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports qui mène la course. Le Français devance Kevin Magnussen (Cadillac #01 Chip Ganassi Racing).

L’Acura ARX-05 #10 de Wayne Taylor Racing aux mains de Ricky Taylor est 3e, la Cadillac #48 d’Ally Cadillac Racing (Mike Rockenfeller) et l’Acura #60 de Meyer Shank Racing (Olivier Pla) complètent le top 5.

Trois ORECA 07 sont désormais au sommet de la hiérarchie du LMP2. La #11 de WIN Autosport domine devant la #52 de PR1 Mathiasen Motorsports et la #8 de Tower Motorsport. La Dallara P217 #47 a reçu un drive through à cause de son mauvais équipement. A noter trois abandons, les trois premiers, qui affectent cette catégorie : les ORECA #29 de Racing Team Nederland, #81 de DragonSpeed USA et #20 de High Class Racing…

En LMP3, la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsports est en tête. Pas de chance pour la Ligier JS P320 #38 de Performance Tech Motorsports qui menait la catégorie. Au Bus Stop, Cameron Cassels s’est accroché avec James Calado sur la Ferrari 488 GTE #62, un peu trop optimiste. Pas de bobo pour le Britannique, mais la #38 rentrait directement dans le paddock ! Un 4e Full Course Yellow a été mis en place, mais quelques minutes plus tard, Calado a reçu un drive through, étant jugé responsable de l’incident. Pire, en ressortant des stands après sa pénalité, il a été poussé dans l’herbe par la Porsche 911 GT3 R #64 de TeamTGM.

Corvette Racing est toujours à la tête de la catégorie GTLM, mais pas avec la même C8.R. C’est désormais la #3 qui est leader devant la voiture sœur, la #4. La BMW M8 GTE #25 est 3e après sa mésaventure du départ. La Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione est 5e à un tour.

La Mercedes-AMG GT3 #57 de Winward Racing est désormais en tête et devance la Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan et la Porsche 911 GT3-R #16 de Wright Motorsports en GTD. La BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport a eu des soucis lors d’un ravitaillement. La voiture est repartie trop tôt et a arraché les tuyaux d’essence. Elle a reçu un drive through et laisse bien du travail à son équipe. Des problèmes aussi pour la Lamborghini Huracan #111 qui a eu deux drive through (rotation des roues sur vérins, souci d’extincteur) et a ensuite été poussée derrière le mur, dans le paddock.

Le classement est ICI