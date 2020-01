24H Daytona, H+14 : Cadillac et BMW mènent la course

Alors qu’il est 3 h 40 du matin aux Etats-Unis, nous venons de franchir la 14e heure de course dans ces 24 Heures de Daytona 2020. Il n’y a pas eu de gros changements depuis notre point à mi-course !

La Cadillac DPi V.R #10 de Wayne Taylor Racing, tenante du titre, est en tête avec Kamui Kobayashi au volant. Le Japonais devance deux autres Cadillac : la #5 pilotée par Sébastien Bourdais de 1 minute et 37 secondes et la #31 de Mike Conway de 1 minute et 43 secondes. Les deux Mazda RT24-P suivent (#77 et #55) à un tour.

L’ORECA 07 #81 de DragonSpeed a repris les rênes de la course avec Ben Hanley. L’ORECA #52 PR1/Mathiasen Motorsports de Simon Trummer est 2e à 20 secondes. Era Motorsport, Perforance Tech Motorports et Tower Motorsport by Starworks sont distancées avec huit tours de retard pour la première équipe citée.

C’est toujours la grosse bagarre en GTLM avec la BMW M8 GTE #24 de Chaz Mostert en tête. Huit secondes derrière, on trouve la première Porsche 911 RSR, la #912 de Mathieu Jaminet, suivie par l’autre RSR, la #911 de Matt Campbell (29 secondes). La Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia est 4e à 31 secondes.

@BMW Motorsports

Deux Lamborghini Huracan GT3 Evo sont en tête des GTD, la #44 de GRT Magnus (John Potter) et la #48 de Paul Miller Racing (Corey Lewis). Les deux autos sont séparées de 5 secondes. La Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa et la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport suivent respectivement à 34 et 42 secondes.

Le classement est ICI.