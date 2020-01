24H Daytona, H+12 : deux Cadillac devant deux Mazda

L’heure de la mi-course a sonné aux 24 Heures de Daytona et c’est maintenant la Cadillac DPI-V.R/Mustang Sampling Racing (JDC-Miller Motorsports) de Loïc Duval qui occupe la tête de la course après 416 tours.

Le Français, qui roule avec Sébastien Bourdais et Joao Barbosa compte … d’avance sur une autre Cadillac, celle de Ryan Briscoe (Wayne Taylor Racing) qui accuse un retard de 15s sur la tête. Les deux Mazda RT-24 DPi/Mazda Team Joest suivent au classement, Olivier Pla devant Ryan Hunter-Reay. La #77 de Pla/Jarvis/Nunez a écopé d’un drive through (45s perdues) suite à un dépassement de Tristan Nunez sous drapeau jaune. La Cadillac/Whelen Engineering Racing de Albuquerque et l’Acura/Penske de Pagenaud restent elles aussi dans le même tour que le leader. Après le contact du début de course avec une Mazda, l’Acura de Castroneves est remontée au 12e rang.

#52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07, LMP2: Ben Keating, Simon Trummer, Gabriel Aubry, Nick Boulle

A mi-course, PR1/Mathiasen Motorsports a repris la tête de la catégorie LMP2 (8e au général) avec Nick Boulle au volant de l’ORECA 07. Colin Braun (DragonSpeed) est dans le tour du leader. Era Motorsport et Tower Motorsport by Starworks accusent pas mal de tours de retard.

#24 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: John Edwards, Augusto Farfus, Chaz Mostert, Jesse Krohn

La course est toujours aussi indécise en GTLM. John Edwards continue de mener sur la BMW M8 GTLM #24 mais le pilote américain subit toujours la pression des Porsche 911 RSR de Laurens Vanthoor et Nick Tandy. La Ferrari/Risi de Rigon et la Corvette de Catsburg sont toujours dans le coup, ce qui n’est plus le cas de la Corvette #4, arrêtée depuis deux bonnes heures et de la BMW #25 qui navigue dans le peloton des GTD après un long arrêt.

#48 Paul Miller Racing Lamborghini Huracan GT3, GTD: Madison Snow, Bryan Sellers, Corey Lewis, Andrea Caldarelli

La Lamborghini Huracan GT3/Paul Miller Racing de Bryan Sellers contrôle la catégorie GTD avec 6s d’avance sur l’Audi R8 LMS/WRT Speedstar Audi Sport et 22s sur la Ferrari 488 GT3/Scuderia Corsa de Toni Vilander. Les sept premiers sont dans le même tour, dont la Porsche de Patrick Pilet.

Depuis le départ, on ne compte que 10 tours sous régime de neutralisation.

Le classement à H+12 est ici