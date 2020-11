24H Daytona : Eurasia Motorsport et Rick Ware Racing font cause commune

Eurasia Motorsport prendra le chemin des Etats-Unis en janvier prochain avec une participation aux 24 Heures de Daytona. L’écurie de Mark Goddard se lie avec Rick Ware Racing. Seul Cody Ware est pour le moment confirmé dans l’équipage de la Ligier JS P217 qui roulera sous la bannière RWR Eurasia.

Rick Ware ne débutera pas dans la catégorie prototype puisqu’il était prévu de voir l’écurie aux 24 Heures de Daytona 2020 avec une Riley Mk 30 puis aux 24 Heures du Mans. Finalement, l’équipe avait déclaré forfait pour les deux courses. En revanche, Rick Ware Racing a brillé en Asian Le Mans Series avec une Ligier JS P2 soutenue techniquement par Eurointernational avec à la clé le titre LMP2-Am.

Eurasia Motorsport, qui fait partie des équipes rompues aux courses d’endurance, a débuté comme junior team de Minardi F1 en 2003. La structure de Mark Goddard fera ses débuts sur le Rolex 24 en janvier prochain. On n’avait plus revu une Ligier JS P217 aux 24 Heures de Daytona depuis 2018 et United Autosports.

Une présence sur les autres manches de la Michelin Endurance Cup est à l’étude.