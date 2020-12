2020, année de merde ?

Le titre est volontairement fort. 2020 est-elle une année de merde ? Oui si on s’en tient à la situation actuelle dans le monde. Non si on regarde les championnats qui sont tous allés à leur terme dans un contexte peu favorable voire même défavorable. Le sport s’est mis en berne durant quatre longs mois. Rien à se mettre sous la dent de mars à juin alors que c’est justement à chaque printemps que l’euphorie des courses reprend. Sitôt la reprise effective, le huis clos a été le maitre mot partout dans le monde.

Si la pandémie a donné un coup de frein au sport auto, il y a tout de même de quoi voir l’avenir d”un oeil positif. Les championnats se remplissent petit à petit pour 2021 et les annonces commencent à tomber sur la catégorie reine de l’Endurance, à savoir Le Mans Hypercar. Retour sur une année 2020 pas comme les autres avec les faits marquants de janvier à décembre…

5 janvier : les 12 Heures de Bathurst sont maintenues malgré les violents incendies qui sévissent dans le pays.

6 janvier : Prodrive annonce avoir assemblé 71 Aston Martin Vantage (GTE, GT3, GT4) en 2019.

6 janvier : 40 engagés aux 12H de Bathurst, dont 34 GT3.

11 janvier : les 24 Heures de Dubai arrêtées à cause de la pluie. Black Falcon remporte une édition écourtée.

13 janvier : le film ‘Le Mans 66’ nominé aux Oscars.

15 janvier : 39 engagés aux 24 Heures de Daytona.

17 janvier : une nouvelle passerelle, qui prend le nom de passerelle Don Panoz, réservée aux piétons voit le jour sur le circuit des 24 Heures du Mans.

20 janvier : AWS partenaire titre des championnats GT World Challenge.

20 janvier : Yann Belhomme quitte Duqueine Automotive.

24 janvier : R-Motorsport se retire du DTM. On ne verra donc pas les Aston Martin Vantage DTM en 2020.

24 janvier : l’ACO et l’IMSA annoncent à Daytona la convergence dans la catégorie reine de l’Endurance via le LMDh.

25 janvier : ORECA annonce délaisser l’Hypercar pour se concentrer sur le LMDh.

26 janvier : Cadillac, BMW et Lamborghini remportent les 24H de Daytona.

29 janvier : neuf constructeurs inscrits en Intercontinental GT Challenge.

2 février : Bentley Team M-Sport remporte les 12 Heures de Bathurst grâce à Jules Gounon, Maxime Soulet et Jordan Pepper.

7 février : Toyota confirme deux Le Mans Hypercar pour 2021.

8 février : Chris Reinke, responsable de la compétition-client chez Audi Sport, montre de l’intérêt pour le LMDh.

10 février : deux Oscars pour le film Le Mans 66 : meilleur montage et meilleur montage sonore.

11 février : Ferrari s’intéresse à la catégorie Le Mans Hypercar avec la construction de son propre châssis.

11 février : 40 engagés à l’année en European Le Mans Series.

12 février : 29 autos inscrites aux essais WEC de Sebring.

13 février : Rebellion Racing annonce son retrait qui prendra effet après les 24 Heures du Mans. Peugeot continue son projet LMH mais sans Rebellion.

18 février : Côme Ledogar lance son équipe de Porsche Carrera Cup France en compagnie de Tugdual Rabreau. CLRT doit débuter avec quatre Cup.

19 février : Aston Martin annonce son absence en Le Mans Hypercar. Il n’y aura donc pas de Valkyrie au Mans.

20 février : la Peugeot 908 HYbrid4 retrouve PSA Motorsport.

23 février : G-Drive Racing by Algarve, Nielsen Racing et HubAuto Corsa sont titrés en Asian Le Mans Series.

23 février : 43 places sont prises pour les 24 Heures du Mans 2020.

24 février : Rebellion Racing s’impose en WEC à COTA, les 30 autos au départ voient l’arrivée.

24 février : KTM est le troisième constructeur après Audi et Porsche à s’engager en GT2, la nouvelle catégorie lancée par SRO.

25 février : 45 autos attendues en SUPER GT (15 GT500, 30 GT300).

25 février : on commence à parler de COVID-19 avec la mise en place d’un plan B chez SRO. La manche GT World Challenge Europe de Monza pourrait trouver refuge à Barcelone compte tenu des mesures prises par le gouvernement italien.

26 février : les essais International GT Open de Barcelone annulés pour cause de COVID-19.

27 février : le DTM déplace ses essais d’avant-saison de Monza à Hockenheim à cause des restrictions en Italie.

28 février : l’ACO dévoile la liste des engagés des 24H du Mans 2020. Ils seront 62 au départ.

A suivre…