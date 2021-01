2011/2021, que sont-elles devenues ?

Inutile de comparer l’Endurance et le cyclisme car les modèles économiques ne sont pas les mêmes. Si on part sur l’équipe UCI Total Direct Energie managée par Jean-René Bernaudeau, elle existe depuis 2000 sous différents noms : Bonjour, Brioches La Boulangère, Bouygues Telecom, BBox Bouygyes Telecom, Europcar, Total Direct Energie. Son budget 2020 est de l’ordre de 10 millions d’euros. En Endurance, les équipes ont plutôt tendance à disparaître ou dans le meilleur des cas à faire autre chose. En ce 2 janvier 2021, Endurance-Info a repris la liste des engagés des 24 Heures du Mans 2011. Dix ans, c’était hier ! Que sont-elles devenues ?

On comptait 37 équipes au départ des 24 Heures du Mans 2011. Souvenez-vous, 2011 c’est l’année des accidents d’Allan McNish et Mike Rockenfeller. C’est aussi les débuts de l’hybridation avec Hope Racing et le prix d’entrée pour suivre la Journée Test était de 10 euros.

Sur les 37 équipes en lice sur la 79e édition, seules six sont encore en activité à haut niveau : Signatech, Corvette Racing, AF Corse, Felbermayr-Proton, JMW Motorsport, Jota Sport.

Plusieurs d’entre elles (19) ont purement et simplement disparu : Greaves Motorsport, Level 5 Motorsports, RML, Race Performance, Jetalliance, Robertson Racing, Extreme Limite, Pescarolo Team, Luxury Racing, Strakka Racing, Gulf Racing Middle East, Pecom Racing, Hankook Team Farnbacher, Krohn Racing, Hope Racing, Quifel ASM Team, Audi Sport North America, Rebellion Racing, ProSpeed Competition.

Audi Sport Team Joest, Team Peugeot Total, Team ORECA Matmut, BMW Motorsport, Aston Martin Racing et OAK Racing restent en sport automobile mais pas avec le statut d’équipes officielles.

Kronos Racing, JMB Racing et IMSA Performance font dans l’historique, Flying Lizard Motorsports fait dans le GT4, CRS a changé de nom pour devenir Garage 59 et Larbre Compétition a d’autres activités.

Une rapide comparaison catégorie par catégorie 2011/2020 permet de constater que tout s’est inversé. En 2011, on comptait 17 LMP1, 11 LMP2, 18 GTE-Pro et 10 GTE-Am, contre 5 LMP1, 24 LMP2, 8 GTE-Pro et 22 GTE-Am en 2020. 2011, c’était encore une année de diversité au niveau des moteurs avec 20 moteurs différents.