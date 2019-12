2009/2019 : les faits marquants, part 1…

2009/2019. Il s’en est passé des choses durant cette période sur la planète Endurance, des bonnes et des moins bonnes. En cette fin d’année, nous avons repris plus de 50 000 articles parus depuis le 1er janvier 2009. On vous propose une sélection (très subjective) de faits marquants.

13/02/2009 : première photo de l’Audi R15 en essais à Vallelunga

24/02/2009 : Endurance-Info annonçait la présence d’une Peugeot 908 HDi FAP pour Pescarolo Sport aux 24 Heures du Mans.





04/03/2009 : moins de trois ans après le lancement d’Endurance-Info, c’est parti pour le nouveau site 2.0.

10/06/2009 : Peugeot Sport porte réclamation contre Audi sur la conformité de la R15 TDI. La marque française a été déboutée avant de faire appel devant la FIA puis de retirer son appel le 2 juillet. “Mon problème, c’est que nous sommes loin de la philosophie de l’endurance”, déclarait Olivier Quesnel, alors à la tête de Peugeot Sport. “L’ACO souhaitait voir la performance des voitures diminuer or nous voilà avec une F1 carénée. Notre action porte donc sur le moyen terme car nous avons besoin de comprendre la philosophie du règlement en vue de la conception de la voiture de 2011. Ne croyez pas que cela nous plait de mener ce genre d’action. Le souhait de Peugeot est de courir et uniquement de courir. Mais nous n’avons plus le choix, nous devions le faire.”

16/09/2009 : Michael Macht, patron de Porsche, a indiqué au Frankfurt Auto Show que la marque croyait dans la voiture de course électrique. “Je suis convaincu qu’un jour Porsche aura une voiture de course électrique dans sa gamme”, confiait Macht.

29/12/2009 : l’ACO dépose la marque World Le Mans Series.

19/01/2010 : Hartmut Kristen, patron de Porsche Motorsport, confirme l’intérêt de Porsche pour la catégorie LMP1.

11/02/2010 : Porsche annonce la sortie de la 911 GT3-R Hybrid pour une participation aux 24 Heures du Nürburgring.

01/03/2010 : lancement du World GT1 Championship à Paris.

07/04/2011 : décès de Martin Bartek. Le fondateur de Matech avait ramené la Ford GT en compétition.

11/04/2011 : présentation de la saison DTM à Wiesbaden devant 120 000 personnes. Pas de course au menu, juste une présentation.

17/04/2011 : première manche Blancpain Endurance Series à Monza avec déjà le plein d’engagés.

03/06/2011 : annonce de la création du WEC au Mans.

09/06/2011 : l’ACO lance le Garage 56 avec la DeltaWing. Trois projets étaient en concurrence : DeltaWing, GreenGT, Courage Ø12.

30/06/2011 : annonce du retour de Porsche en LMP1. “Le sport automobile a été toujours fait partie intégrante de la marque Porsche”, déclarait Matthias Müller, Président du Conseil d’administration de Porsche AG. “Pour nous, ce n’était qu’une question de temps avant un retour officiel dans la catégorie reine. Les succès de Porsche au Mans sont incomparables et nous voulons décrocher une 17ème victoire.”

22/08/2011 : deux ans après son lancement, l’Audi R8 LMS GT3 remporte son 100e succès grâce à Hitotsuyama en GT Asia à Suzuka.

11/10/2011 : la Peugeot 908 HYbrid4 prend la piste à Estoril avec Minassian, Sarrazin et Wurz. 300 km sont couverts.

26/12/2011 : Toyota annonce ses premiers essais au Paul Ricard avec Lapierre, Wurz et Nakajima.

18/01/2012 : Peugeot Sport met un terme à son implication en LMP1 à quelques semaines du lancement du WEC.

24/01/2012 : Toyota dévoile son programme sportif avec la TS030 HYBRID.

02/02/2012 : 30 engagés à l’année pour les débuts du WEC : 9 LMP1, 9 LMP2, 5 GTE-Pro, 7 GTE-Am.

03/02/2012 : dernier tour de la Peugeot 908 HYbrid4 à Satory avec Stéphane Sarrazin.

10/02/2012 : décès de Michel ‘Canard’ Marchetti. Figure incontournable du monde de l’endurance, Canard a participé à sa manière au développement d’Endurance-Info.

A suivre…