12H Sebring : Wright Motorsports récupère la pole GTD sur tapis vert

La pole de la catégorie GTD change de camp à Sebring suite à la disqualification de la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team. Tim Zimmermann avait placé la #19 en haut de la feuille des temps.

Une violation liée à la télémétrie a été constatée. Plus précisément, la Lamborghini avait un point d’accès wifi à bord, ce qui est interdit par le règlement. Franck Perera, Stephen Simpson et Tim Zimmermann s’élanceront donc depuis la 13e et dernière place de la catégorie GTD demain pour les 12 Heures de Sebring.

A voir si ce changement affectera Franck Perera qui avait décroché le 3e temps de la Q2 qui est synonyme de points au championnat.

La pole revient finalement à la Porsche 911 GT3 R/Wright Motorsports de Jan Heylen. Le Belge partage son baquet avec Patrick Long et Trent Hindman. La Mercedes-AMG GT3/Alegra Motorsports de Michael De Quesada, Daniel Morad et Billy Johnson partira depuis la première ligne.