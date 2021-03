12H Sebring : Pfaff Motorsports (Porsche) sort vainqueur en GTD !

En sport automobile, les derniers peuvent finir les premiers. Qualifiée à la dernière place sur la grille de départ des 12H de Sebring dans la catégorie GTD suite à des problèmes d’ABS, la Porsche 911 GT3 R/Pfaff Motorsports de Laurens Vanthoor, Lars Kern et Zacharie Robichon a raflé la mise en Floride.

Porsche s’est même permis le luxe de s’offrir le doublé à Sebring avec la deuxième place de la 911 GT3 R/Wright Motorsports de Jan Heylen, Trent Hindman et Patrick Long.

“Nous avons tiré le meilleur parti du bon potentiel de notre voiture”, a déclaré Laurens Vanthoor, chef de file de la Porsche victorieuse. “Nous n’avons commis aucune erreur, nous n’avons pas eu le moindre incident avec en prime une stratégie parfaite. Les phases de neutralisation à la fin ont rendu les choses un peu plus excitantes que ce que nous voulions. Auparavant, nous avions obtenu un avantage décent. Mais je suis resté calme au redémarrage jusqu’à l’arrivée.”

Un contact lors du dernier restart entre la Porsche/Pfaff et la Lexus RC F GT3/Vasser Sullivan de Zach Veach aurait pu tout faire capoter, mais aucune pénalité n’a été infligée, alors que la Lexus a souffert du contact.

La Porsche 911 GT3 R/Wright Motorsports avait elle aussi un bon coup à jouer, surtout après son succès décroché à Sebring en novembre dernier. Jan Heylen n’a pas pu conserver longtemps le bénéfice de sa pole récupérée sur tapis vert après une pénalité donnée à Grasser Racing Team (point wifi trouvé dans la Lamborghini en qualifs). Le Belge a été contraint de marquer une pénalité dès le début de course pour avoir changé de ligne au départ. Plus tard dans la course, une nouvelle pénalité (personnel trop important à travailler sur l’auto lors d’un arrêt) a mis mal les espoirs de victoire de Wright Motorsports qui termine 2e à seulement 2.112s de la Porsche/Pfaff.

Déjà sur le podium à Sebring en novembre dernier, l’Aston Martin Vantage GT3/The Heart of Racing termine à la 3e place. Roman De Angelis, Ian James et Ross Gunn ont concédé 23s sous le damier. Il convient de saluer la belle 4e place de l’Acura NSX GT3/Magnus with Archangel de Potter/Lally/Pumpelly. le top 5 est complété par la Porsche 911 GT3 R/Team Hardpoint EBM des féminines Katherine Legge, Christina Nielsen et Bia Figueiredo qui ont terminé à 53s de la victoire.

Dans le camp Lexus, la course des RC F GT3 est à oublier. Sur la #14, Jack Hawksworth a été harponné par l’Acura de Albuquerque et la #12 a été malmenée en fin de course par la Porsche/Pfaff alors qu’un bon résultat était à la portée de Veach/Montecalvo/Megennis (6e place finale).

La Lamborghini Huracan GT3/Paul Miller Racing de Lewis/Snow/Sellers a longtemps été en mesure de jouer la victoire, mais la boîte de vitesses en a décidé autrement. Du côté de la Porsche/Team Hardpoint EBM de Ferriol/Bamber/Estep, de multiples contacts n’ont pas permis de faire mieux qu’une 10e place derrière la Mercedes-AMG GT3/SunEnergy1 Racing, handicapée par la perte d’une roue en fin de course au virage 17, alors que Maro Engel était au volant.

Cette édition 2021 a été marquée par le violent accrochage impliquant la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team de Franck Perera et la Mercedes-AMG GT3/Alegra Motorsports de Billy Johnson. Le Français a connu un problème mécanique avant de taper la Mercedes. Les deux GT3 ont terminé sèchement dans le mur en béton qui a bougé dans l’impact. Plus de peur que de mal pour les pilotes, mais les deux GT3 sont restées sur le carreau.

