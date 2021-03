12H Sebring : le dispositif Automoto La Chaîne !

Communiqué de Presse :

Après la diffusion événement des ‘24H DE DAYTONA’, Automoto La Chaîne poursuit l’aventure des compétitions sportives et mécaniques avec ‘Les 12H DE SEBRING’, deuxième manche de l’IMSA WeatherTech Championship 2021.



Cette course de légende sera à vivre en direct et en intégralité, samedi 20 mars à partir de 15h et jusqu’au drapeau à damier prévu à 3h10, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mars. Le podium sera à suivre dans la foulée.



C’est sur le circuit automobile de Sebring International Raceway, en Floride, que les pilotes devront défier les dix-sept virages critiques pour s’imposer et éviter les problèmes mécaniques. A Sebring, les machines sont mises à rude épreuve, le tracé étant construit sur un ancien aéroport militaire. On dit même que faire 12h à Sebring serait l’équivalent de 24h sur un circuit “classique”.



Les pilotes présents sur la ligne de départ font rêver : on suivra les progrès de Kevin Magnussen, ex-pilote de F1 chez Haas, qui roule maintenant pour l’écurieChip Ganassi ! Il y a aussi les habitués des courses américaines comme Juan Pablo Montoya ou Sébastien Bourdais, des champions qu’on ne présente plus. Ce dernier sera d’ailleurs associé à un autre français, vainqueur à Sebring il y a 10 ans, Loïc Duval, lui aussi un habitué des épreuves d’endurance. Enfin, les regards seront tournés vers l’équipage composé par le français Simon Pagenaud, vainqueur de l’Indy 500 en 2019 et tout proche de remporter les 24h de DAYTONA, et Jimmie Johnson, jeune retraité et légende de la NASCAR que tous rêvent de voir triompher !

Pour faire vivre cet événement en direct et en intégralité aux fans du championnat américain, Automoto La Chaîne propose un dispositif exceptionnel grâce à la présence d’experts et du récent vainqueur des ‘24H DE DAYTONA’ : Paul-Loup Chatin, qui s’est imposé fin janvier en catégorie LMP2, sera notre consultant d’exception pour ces ‘12H DE SEBRING’. Il sera associé à Anthony Drevet, expert de la discipline. Ces derniers partageront l’antenne avec le duo Guénaelle Longy – Adrien Paviot, qui sera notamment présent pour le départ de la course et apporter toute l’expertise qu’on leur connaît.



Pendant l’évènement, les fans pourront entendre les impressions des pilotes français qui participent à la course mais aussi les analyses et les infos de Laurent Mercier, rédacteur en chef du site Endurance-info.com, associé une nouvelle fois au dispositif d’Automoto La Chaîne.



Enfin, plusieurs parties de la course seront également à suivre sur YouTube : le départ de la course, la tranche 19h-21h et enfin les 3 dernières heures de l’épreuve. Les téléspectateurs pourront échanger pendant l’évènement avec nos commentateurs et le hashtag #12hSebringFrance.