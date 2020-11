12H Sebring, H+6 : la Cadillac JDC Miller #85 en tête à mi course

La Cadillac DPi-V.R 85 de JDC Miller est en tête à mi course. Matheus Leist mène ces 12 Heures de Sebring devant l’Acura ARX-05 #6 de Juan Pablo Montoya et l’autre Cadillac JDC Miller, la #5 de Sébastien Bourdais. Les Mazda RT24-P #55 de Jonathan Bomarito et #77 d’Olivier Pla suivent. La Cadillac #31 d’Action Express Racing (Gabby Chaves) est 6e. Ces six autos sont en 10 secondes.

Par contre, moins de chance pour la Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing de Scott Dixon qui a été percutée par la Mazda RT24-P#77 d’Oliver Jarvis. Le champion en titre d’IndyCar a réussi à ramener la voiture au stand avec un pneu déchiqueté. Mais le mal était plus grave puisqu’elle a été ensuite poussée dans la paddock pour changer un radiateur. Au final, cinq tours de retard et course perdue.

En LMP2, l’ORECA07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports est toujours en tête devant l’ORECA 07 #38 de Performance Tech Motorsports.

En GTLM, la Porsche 911 RSR #911 de Nick Tandy a gardé le leadership de la catégorie. Maintenant, deux BMW M8 GTE suivent, la #25 de Connor de Phillippi et la #24 de Jesse Krohn. La 2e 911 RSR est 4e devant la Corvette C8.R #3.

La Lamborghini Huracan GT3 #48 de Paul Miller Racing a pris les commandes du GTD pour la première fois. La Porsche 911 GT3-R #16 de Wright Motorsport est 2e suivie par la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa, l’Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing et la BMW M6 GT3 #96 de Turner. Pourtant cette dernière a reçu un drive through pour avoir poussé l’Acura NSX GT3 #86…

Le classement ICI