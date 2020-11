12H Sebring, H+10 : les deux Corvette et une Cadillac hors du coup, deux Mazda en tête

Les esprits continuent de s’échauffer en Floride en particulier en DPi alors qu’il ne reste que 120 minutes. Les deux Mazda RT24-P #77 d’Olivier Pla et #55 de Jonathan Bomarito sont en tête. Elles devancent la Cadillac DPi-V.R #5 de Mustang Sampling / JDC Miller, l’Acura ARX-05 #6 et la Cadillac #85 de JDC Miller Motorsport. A noter la touchette entre l’Acura #6 et la Cadillac #31 qui jouaient la première place. Pipo Derani s’est montré trop optimiste, sortant Juan Pablo Montoya. Le Brésilien a d’ailleurs reçu un Drive Through pour sa manœuvre puis est passé au stand suite à un souci découlant de son accrochage. Dommage, Derani jouait le titre !

En LMP2, l’ORECA07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports est toujours en tête devant l’ORECA 07 #38 de Performance Tech Motorsports.

En GTLM, les deux Corvette C8.R ont perdu leurs chances de remporter ces 12 Heures de Sebring. Cela a commencé par la #4 d’Oliver Gavin qui a tapé le mur de pneus au Turn 17 suite à un souci de suspension. Elle a été réparée, mais est loin. Cela semble être le même problème pour la voiture sœur, la #3. Elles évoluent respectivement à 34 et huit tours. La catégorie est menée par la BMW M8 GTE #25 de Bruno Sprengler. Les deux Porsche 911 RSR suivent, la #912 de Laurens Vanthoor devant la #91 de Fred Makowiecki. La BMW M8 GTE #24 a perdu un tout petit peu le contact suite à un changement de disques de freins.

#25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Connor De Phillippi, Bruno Spengler, Colton Herta

Cela a bougé en tête du GTD, l’Acura NSX GT3 #86 de MSR étant en tête. Elle précède la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa, la Porsche 911 GT3-R #16 de Wright Motorsport, l’Aston Martin Vantage #23 de Heart of Racing et la Mercedes-AMG GT3 #74 de Riley Motorsports. Ces voitures se tiennent en 30 secondes…

On attaque désormais le sprint final de ces 12 Heures de Sebring

