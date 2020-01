12H Bathurst : six Mercedes-AMG GT3 au départ, dont trois Evo 2020

Six Mercedes-AMG GT3 prendront part aux 12 Heures de Bathurst 2020 qui lanceront une nouvelle fois la saison Intercontinental GT Challenge. Trois Mercedes rouleront pour la victoire en Pro, deux en Silver Cup et une en Pro-Am.

Les trois Mercedes-AMG GT3 en Pro seront des versions Evo 2020. Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Black Falcon (#77) fera rouler une auto pour Maro Engel, Yelmer Buurman et Luca Stolz. La #888, alignée par Mercedes-AMG Team Triple Eight Race Engineering sera confiée à Shane van Gisbergen, Jamie Whincup et Maxi Götz. Quant à la #999 de Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, elle sera pilotée par Felipe Fraga, Maxi Buhk et Raffaele Marciello.

Black Falcon aura en charge une auto en Silver Cup pour Patrick Assenheimer, Sergey Afanasiev et un troisième pilote non confirmé. SunEnergy1 Racing sera aussi de la partie en Silver Cup avec Dominik Baumann, Kenny Habul, Martin Konrad et l’Australien David Reynolds. L’unique Mercedes-AMG GT3 en Pro-Am sera celle de Triple Eight Race Engineering pour Nick Foster, Anton de Pasquale, Sam et Yasser Shahin.