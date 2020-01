12H Bathurst : la liste des engagés définitive…

Dans une semaine, les 12 Heures de Bathurst lanceront la saison Intercontinental GT Challenge 2020 avec une liste des engagés de 39 autos, ce qui représente un record.

Pas moins de 21 nationalités seront représentées pour ce coup d’envoi d’une nouvelle saison qui s’annonce prometteuse. Onze marques en découdront en Australie avec en prime la présence de 9 anciens vainqueurs. La course verra également la présence de 12 pilotes de Supercars totalisant 360 courses. On retrouvera 5 champions au Mont Panorama.

Il restait une incertitude sur l’équipage de la Lamborghini Huracan GT3/Trofeo Motorsport. C’est finalement Liam Talbot, Dean Canto, Marcel Zalloua et Grant Denyer qui se partageront le volant de la Lamborghini. Seuls Patrick Assenheimer et Sergey Afanasiev sont annoncés sur la Mercedes-AMG GT3/Black Falcon inscrite en Silver Cup. Chez Hobson Motorsport, qui fera rouler l’unique Nissan GT-R GT3 NISMO, le trio sera australien avec Brett Hobson, Kurt Kostecki et Jake Kostecki.

La liste des engagés est ici