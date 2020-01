12H Bathurst : Blomqvist, Parente et Barnicoat chez 59Racing

S’il faut bien se mettre dans la tête que Garage 59 roule en Aston Martin Vantage GT3 et non plus en McLaren, c’est bien avec McLaren que 59Racing va prendre part aux 12 Heures de Bathurst avec une paire de 720S GT3. Une des deux sera alignée en Pro pour la victoire au général et la seconde en Silver Cup.

La McLaren 720S GT3 de pointe sera confiée à Alvaro Parente, Ben Barnicoat et Tom Blomqvist.

Vainqueur de l’épreuve en 2016 sur la McLaren 650S GT3/Tekno Autosports, Alvaro Parente va retrouver le Mont Panorama avec plaisir : « Bathurst est une superbe piste qui comprend beaucoup de bons souvenirs pour moi, donc y retourner avec McLaren et 59Racing est très excitant. Il y a beaucoup de visages familiers dans l’équipe, ce qui me rend confiant avant la course. Nous avons tout ce qu’il faut pour faire du bon travail. »

Trois semaines après avoir pris part à la manche Asian Le Mans Series du Bend sur la Dallara P217/Carlin, Ben Barnicoat va retrouver la McLaren 720S GT3 : « Un grand merci à 59Racing pour l’opportunité de me faire rouler au Mont Panorama. C’est l’un des circuits qu’il faut cocher dans le monde du sport automobile mondial, donc j’ai vraiment hâte de piloter la McLaren 720S GT3 là-bas. C’est encore plus excitant de savoir que ce sera la première année de la voiture là-bas, donc il y aura un peu d’apprentissage, mais nous savons que la voiture et l’équipe sont à la hauteur. Cela fait quelques années que je n’ai plus roulé à Bathurst et j’ai hâte d’y revenir. »

La surprise de l’équipage nous vient de la présence de Tom Blomqvist, qu’on a l’habitude de retrouver dans des BMW. « Je suis impatient de rejoindre 59Racing à Bathurst de piloter la McLaren 720S GT3 », a confié Blomqvist. « Je n’ai jamais roulé à Bathurst auparavant, le circuit me semble très difficile, mais je de bons coéquipiers qui, je n’en doute pas, m’aideront. »

L’équipage de la McLaren 720S GT3 qui évoluera en Silver Cup sera annoncé demain. Rappelons que 59Racing roule habituellement en Australian GT avec McLaren.