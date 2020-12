12 courses pour le GT World Challenge Asia 2021

La saison 2020 du GT World Challenge Asia Powered by AWS n’aura été que virtuelle compte tenu de la pandémie. Le championnat asiatique labellisé SRO doit revenir à la réalité en 2021 avec un début de saison prévu fin mai en Malaisie sur le tracé de Sepang.

Le championnat sera de retour à Sepang en juin avant d’aller en Thailande (Buriram), Motegi (Japon), Shanghai (Chine) et Zhuhai (Chine). Les meetings auront à chaque fois deux courses d’une heure. Motegi et Zhuhai font leurs débuts dans le calendrier. Le calendrier a été pensé pour favoriser les déplacements des équipes.

Ce n’est pas tout puisque des courses distinctes de 40 minutes seront ouvertes aux GT2, GT3 (ancienne et génération actuelle), GT4 et GTC lors de deux épreuves sous le nom de GT Sprint Asia à Sepang (juin) et Zhuhai.

Le promoteur a fait le choix de débuter la saison 2021 assez tard (fin mai) pour optimiser ses chances. Dans le cas où le championnat ne pourrait pas débuter fin mai à Sepang, le meeting suivant, toujours à Sepang, aurait alors droit à trois courses d’une heure au lieu de deux. Un autre meeting aura trois courses d’une heure pour maintenir les 12 rendez-vous.

L’idée de mettre un pilote asiatique par équipage sera toujours d’actualité en 2021. La catégorie GT4 va subir un petit coup de boost avec des frais d’inscription réduits pour les équipes qui aligneront deux autos, la seconde entrée aura droit à une réduction de 50%. Les équipages de la classe Am auront un temps d’arrêt plus court que ceux de la classe Silver-Am.

Les prix seront toujours de 300 000 $.