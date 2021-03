10Q Racing Team vise Le Mans à moyen terme

10Q Racing Team, l’écurie montée autour de Thomas Zabel et Daniela Hauer, est fixée sur les deux prochaines saisons. En plus de quelques courses d’endurance sur la Nordschleife et d’autres courses de 12 et 24 heures, l’équipe basée à Augsbourg va participer à la Michelin Le Mans Cup avec une Mercedes-AMG GT3. A moyen terme, 10Q Racing Team vise clairement les 24 Heures du Mans.

Pour mettre sur pied ce projet, Wim Spinoy rejoint l’aventure en tant que pilote et VEIDEC comme partenaire. La société suédoise est active dans la fabrication de produits chimiques pour l’industrie automobile. Kenneth Heyer accompagnera Wim Spinoy dans le baquet de la Mercedes. 10Q Racing a fait l’acquisition d’un second châssis Mercedes-AMG GT3. La catégorie GT4 est abandonnée pour tout concentrer sur le GT3.

« En 2021, nous ferons face à une saison pleine de défis en raison de la pandémie de corona », a déclaré Thomas Zabel, team principal de 10Q Racing Team. « Je suis donc d’autant plus heureux qu’avec VEIDEC, nous avons gagné un nouveau sponsor et partenaire de développement technique. La Michelin Le Mans Cup offre une excellente plateforme pour s’établir durablement dans les courses d’endurance internationales. Nous attendons avec impatience ce nouveau défi. »

En plus de la Michelin Le Mans Cup, 10Q Racing Team planche sur une participation aux 24 Heures du Nürburgring et Total 24 Heures de Spa.

Le Belge Wim Spinoy, qui arrive du GT4, vise Le Mans à moyen terme : « Nous étions sur la même longueur d’onde dès le départ, 10Q Racing Team, VEIDEC, Kenneth et moi. Nous avons un grand objectif ensemble avec les 24 Heures du Mans, la plus grande course d’endurance au monde. Nous attendons avec impatience le nouveau défi et ferons tout notre possible pour réussir dans les plus brefs délais. »

Pour Kenneth Heyer, le pilote qui connaît le mieux les versions GT3 de Mercedes-AMG, Le Mans est aussi le but ultime : « J’ai vraiment piloté tout ce qui peut être piloté en GT. Il ne manque que les 24 Heures du Mans. Depuis dix ans, je pilote exclusivement des Mercedes et ce serait personnellement un rêve si nous pouvions disputer les 24 Heures du Mans en 2022 ou 2023 avec une Mercedes-AMG GT3 de 10Q Racing Team. »