10Q Racing Team : Les Chevaliers de Königsfeld !

Après des débuts convaincants l’année dernière, l’équipe 10Q Racing Team va continuer de courir sur la Nordschleife lors de la saison 2021. Il est prévu d’engager une Mercedes-AMG GT3 lors des 24 Heures du Nürburgring ainsi que lors de certaines courses de la Nürburgring Endurance Series. Une inscription dans une autre série est également prévue.

“Nous serons aux 24 Heures du Nürburgring 2021. De notre point de vue, 2020 a été un bon début et nous avons beaucoup appris. Cet hiver, nous avons analysé l’année écoulée de manière calme, objective et analytique et nous avons trouvé de très nombreux points de départ pour l’optimisation”. a annoncé Thomas Zabel, le patron de l’écurie.

Grâce à la continuité, au travail acharné et à une préparation minutieuse, 10Q Racing Team se présentera encore mieux armé la deuxième année. En plus du programme Nordschleife (avec les 24 heures et des courses NLS), l’équipe travaille également sur la participation à une autre série cette année. D’autre part, ils ont reporté à 2022 la participation initialement prévue à des classiques telles que les 24 Heures de Dubaï, les 24 Heures de Spa ou encore l’Intercontinental GT Series. “Bien sûr, nous voulons participer à des courses d’endurance et voir à partir de 2022, comme cela a déjà été communiqué à plusieurs reprises, une voiture de 10Q dans des classiques comme les 24 Heures de Dubaï, les 24 Heures de Spa ou encore l’Intercontinental GT Series. Cependant, étant donné que la saison 2021 se déroule à nouveau dans les conditions liées au Corona, nous pensons qu’il est plus logique de commencer cette année une autre série fixe en plus du programme Nordschleife. Toujours le même organisateur, des voyages prévisibles et surtout des mesures et procédures d’hygiène identiques assurent des conditions prévisibles. Nous examinons les possibilités. En tout cas, il est clair que ce sera une autre saison pleine de défis”, conclut-il.

10Q Racing Team sera également actif en dehors de la catégorie GT3 cette saison. L’engagement d’une Mercedes-AMG GT4 pour des gentlemen et des jeunes pilotes est prévue. L’équipe annoncera ultérieurement dans quelle série elle participera et quels pilotes seront au volant.