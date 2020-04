Zoom sur les miniatures de Yannick Dalmas au Mans

Pour tous les passionnés que nous sommes, il est parfois des centres d’intérêt auxquels nous portons un peu plus d’attention, qu’il s’agisse d’une épreuve, d’un circuit, d’une marque automobile ou d’un modèle précis, voire pour d’autres, d’un pilote. Et c’est justement d’un pilote dont il question aujourd’hui. Je ne peux pas réellement expliquer pourquoi, ni comment, mais lorsqu’en 1991, Yannick Dalmas a participé pour la première fois aux 24 Heures du Mans, je me suis tout de suite attaché au personnage.

J’ai donc décidé de suivre ses performances et résultats dès cet instant. L’année suivante, lorsqu’il s’est imposé dans la Sarthe sur une Peugeot 905 associé à Mark Blundell et Derek Warwick, j’ai été conforté dans l’idée que cet homme méritait vraiment mon attention et que pour immortaliser une carrière mancelle que j’espérais la plus longue possible, il était temps de commencer un nouveau thème de collection miniature, les autos de Yannick Dalmas aux 24 Heures du Mans.

Lors des années qui suivirent, mon admiration pour lui n’a fait que croître. Il dégageait de la sympathie, un très grand professionnalisme au dire de beaucoup de ses équipiers, employeurs mais aussi membres d’écuries quels qu’ils soient. Malgré tout cela, il n’en restera pas moins très humble, et surtout très discret, mais également accessible malgré sa notoriété. Tout ceci, j’ai pu le constater lorsque je l’ai rencontré en personne en 2002, lors des essais préliminaires sur le circuit Sarthois. Je souhaitais lui remettre un diorama immortalisant sa participation de 1996 avec la Porsche 911 GT1.

Une fois la rencontre arrivée, je dois dire que je suis resté très intimidé de me retrouver à ses cotés pour échanger quelques mots, mais cela restera un moment inoubliable pour le passionné que je suis. La générosité qui semblait se dégager de lui ne fit que se confirmer lorsque pour me remercier de lui offrir ce diorama, il me remit la paire de gants avec laquelle il venait de rouler lors de cette journée test ! Inutile de préciser l’impact que ce geste a eu sur moi. Alors après tout ceci, je vous laisse imaginer quelle fut ma déception de ne pas le revoir au départ de l’épreuve en 2003, ni par la suite…

Voici donc en photos les douze miniatures représentant les voitures au volant desquelles il a participé aux 24 Heures du Mans avec plus ou moins de réussite. Si la plupart des modèles sont au 1/43e, il y en a deux que je ne parvenais pas à trouver : les Porsche GT1 de 1996 et 1997. Comme le 1/24e me passionnait également, j’ai tout fait pour acquérir les kits chez Tamiya et Revell. Il ne manquait plus que le transkit pour réaliser la GT1 de 1997 sur base Revell.