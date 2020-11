WEC, 8H Bahrain, H+2 : Toyota et Porsche mènent la danse

La finale du WEC est en cours. Après deux heures dans ces 8 Heures de Bahrain, les Toyota, sans surprise, sont aux avant-postes avec la TS050 Hybrid #7 de Kami Kobayashi qui mène la course avec 35 secondes d’avance sur la voiture sœur, la #8 de Brendon Hartley.

En LMP2, la bataille fait rage en LMP2 entre les ORECA 07 #37 de Jackie Chan DC Racing de Ho-Pin Tung, actuellement en tête, la #22 de United Autosports avec Phil Hanson au volant et la #38 de Jota Sport (Roberto Gonzalez). L’Alpine A470 #36 de Signatech Alpine ELF est 4e avec Pierre Ragues dans le baquet en ce moment…

En GTE Pro, les deux Porsche 911 RSR sont en tête, la #92 de Kevin Estre devant la #91 de Gianmaria Bruni. L’Aston Martin Vanatage #95 de Marco Sorensen, en tête du championnat, est 3e devant la première Ferrari 488 GTE, la #51 AF Corse de Daniel Serra.

En GTE Am, Ross Gunn est actuellement leader sur son Aston Martin Vantage #98. Il devance une Ferrari, la #54 d’AF Corse (Giancarlo Fisichella) et une Porsche 911 RSR, la #88 de Marco Holzer. Course compliquée par contre pour la Ferrari 488 GTE #83 AF Corse de François Perrodo et Manu Collard qui pointe à la 9e place !

Peu d’événements pendant ces deux premières heures si ce n’est une touchette entre la Porsche 911 RSR #56 Project 1 et la Ferrari 488 GTE #62 Red River Sport. Un autre à signaler : le léger accrochage entre les deux Aston Martin Vantage évoluant en GTE AM, la #90 de TF Sport et la #98 d’Aston Martin Racing.

Le classement après 2 heures ICI