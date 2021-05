Wayne Taylor Racing signe sa 2e victoire de la saison avec Acura

Ricky Taylor et Filipe Albuquerque ont permis de donner à Wayne Taylor Racing et Acura une nouvelle superbe victoire. L’équipe a conservé le record d’invincibilité de l’Acura ARX-05 sur le circuit de Mid-Ohio en devançant de 0,368 seconde la Cadillac DPi-V.R Action Express Racing #31 de Felipe Nasr / Pipo Derani lors de cette troisième manche très disputée de la saison du championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Alors que la Mazda RT24-P #55 de Harry Tincknell, en pole position, a pris le contrôle de la première moitié de la course, un “caution” pour la Porsche 911 GT3 R #16 de Patrick Long de Wright Motorsports a donné lieu à une empoignade de 45 minutes jusqu’à l’arrivée, au cours de laquelle quatre des six concurrents de la DPi ont épuisé leur carburant.

Derrière l’Acura #10 et la Cadillac #31, on trouve la Mazda DPi #55 de Harry Tincknell et Oliver Jarvis. Les quatre premières voitures DPi ont toutes utilisé leur carburant jusqu’à la fin. Renger van der Zande et Olivier Pla ont réussi, dans les cinq dernières minutes, à placer la Cadillac Chip Ganassi Racing n°01 et l’Acura DPi Meyer Shank Racing n°60 à la cinquième et sixième place, respectivement. Loïc Duval et Tristan Vautier terminent 6e sur la Cadillac #5.

Felipe Fraga et Gar Robinson ont remporté la catégorie LMP3 grâce à leur Ligier JS P320 de Riley Motorsports. Il s’agit de la deuxième victoire de l’équipe cette saison.

Turner Motorsport a remporté les honneurs de la catégorie GTD avec Robby Foley et Bill Auberlen (BMW M6 GT3 n°96) qui signe sa 63e victoire de classe en IMSA. Ils devancent de 2,712 secondes la Lexus RC F GT3 Vasser Sullivan #12 de Zach Veach et Franckie Montecalvo. La victoire d’Auberlen et Foley a mis fin à la série de trois victoires de Lexus à Mid-Ohio et permet au duo de prendre la tête des points.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo n° 1 Paul Miller Racing de Bryan Sellers et Madison Snow est montée sur le podium GTD (troisième position) devant l’Aston Martin Vantage GT3 n° 23 The Heart of Racing et l’Acura NSX GT3 Evo n°76 de Compass Racing.

