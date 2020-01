Vincent Abril (AF Corse) : “Une belle opportunité de rouler en GT Open avec Ferrari”

2020 va être l’année de la nouveauté pour Vincent Abril. Après l’Audi R8 LMS GT3, la Bentley Continental GT3 et la Mercedes-AMG GT3, le Monégasque va découvrir la Ferrari 488 GT3 dans le cadre de l’International GT Open.

Ce sera l’occasion pour lui de retrouver son compatriote et ami Louis Prette avec qui il a disputé les 24 Heures du Mans 2019 et une manche WEC sur une Porsche. Les deux monégasques feront cause commune sur une Ferrari équipée des évolutions 2020 alignée par AF Corse.

Plutôt étonnant de vous retrouver sur ce programme…

“J’ai commencé l’aventure en 2018 avec Louis et on réfléchissait à faire quelque chose ensemble. Les 24 Heures du Mans ont plu à Louis et Philippe (le père de Louis, ndlr). Ils ont un travail à côté, ce qui fait qu’ils doivent composer avec leur emploi du temps professionnel. Louis a un très bon coup de volant avec un titre en Ferrari Challenge sachant qu’il n’arrivait sur les circuits que le jeudi pour repartir en Asie dès la fin du meeting.”

L’International GT Open est le bon championnat pour votre équipage ?

“On a regardé ce qu’on pouvait faire autour de mon calendrier. Le GT Open a l’avantage de faire rouler beaucoup d’équipages Pro-Am. L’idée est vraiment que Louis prenne ses marques en GT3. De plus, nous roulons pour AF Corse qui est un très bon team et qui connaît parfaitement la Ferrari. C’est vraiment une belle opportunité pour moi, n’importe quel pilote veut dans sa vie rouler sur une Ferrari.”

Aller en GT World Challenge Europe aurait été trop relevé ?

“Le niveau du GT Open est déjà suffisamment relevé. Débuter directement par le GT World Challenge Europe n’aurait pas été simple car le championnat demande beaucoup de mental et de compréhension.”

Pour Louis, c’est une première étape ?

“Exactement ! Il a la pointe de vitesse qu’il faut. Chacun a son métier et chacun a un certain temps pour faire les choses bien. On va voir comment va se passer la saison sachant que nous ne nous sommes pas mis d’objectifs. Le plan est juste de faire les choses du mieux possible.”

On vous reverra au Mans ?

“J’espère bien car cette aventure a plu aux trois pilotes. Le souhait est clairement là mais pour cela, il faut que tout soit réuni.”

Vous aurez un autre programme que le GT Open ?

“Oui et l’annonce sera faite après Bathurst. Ce n’est pas un secret de dire qu’il tournera autour du GT World Challenge Europe. C’est là où je suis bien et j’ai toujours dit que je voulais gagner les Total 24 Heures de Spa. Il n’est pas question de lâcher le morceau. Je vais avoir deux beaux programmes cette année avec quelques piges prévues à côté. Je suis très heureux du deuxième programme qui sera annoncé sous peu. Le package global me convient très bien et j’ai hâte que la saison débute. Je suis juste un peu déçu de ne pas disputer les 12 Heures de Bathurst mais ce n’est que partie remise. L’intersaison a été plus agitée que par le passé et les choses ont évolué en cours de route. Le changement de plan fait qu’au final ce sera mieux que ce qui était prévu.

“Je suis très content de voir comment se sont déroulées les choses depuis un an. Le challenge de passer chez AKKA-ASP, qui reste l’une des meilleures équipes en GT, n’était pas simple. Avec Lello, on a fait des poles, on a gagné des courses et cette saison 2019 m’a permis de me remettre sur le devant de la scène.”