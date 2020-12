La Bentley Motorsport Academy a été créée pour promouvoir et encourager les talents dans le domaine du sport automobile et créer un chemin vers le succès pour les jeunes pilotes de course talentueux. L’objectif : devenir un pilote Bentley à plein temps.

Focus sur Frank Bird, Euan McKay et Nicolai Kjaergaard de l’équipe Parker Racing pour découvrir ce que cela signifie pour eux de faire partie de la famille Bentley.