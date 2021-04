Valentin Hasse-Clot, l’homme à la triple casquette chez AMR

Pilote Junior Aston Martin Racing, Valentin Hasse-Clot a débuté sa saison en FFSA GT par une victoire et une deuxième place sur une Aston Martin Vantage GT4 alignée par AGS Events. Le jeune pilote de 25 ans ne se contente pas de piloter cette année avec en plus la casquette de ‘sales associates’, c’est-à-dire de vendeur associé.

Valentin Hasse-Clot travaille en binôme avec Ben Bourdaire qui gère la compétition-client chez Aston Martin Racing. “J’assiste Ben dans ses missions de vendre des Vantage GT3, GT4 et GT8R sur l’Europe”, a déclaré Valentin Hasse-Clot à Endurance-Info. “Cela concerne les clients actuels, mais également les prospects. Pour être honnête, je ne pensais pas avoir cette tâche qui est en lien avec mes études. Cela me permet d’avoir une activité satellite à ce moment de ma carrière de pilote.”

Après être passé par les rangs de la Porsche Carrera Cup France, Valentin Hasse-Clot a connu un creux dans sa carrière avant de rebondir chez Aston Martin Racing : “Ce rôle supplémentaire m’offre la possibilité de consolider ma relation avec le constructeur. Durant cette période encore trouble, il est important de se diversifier, et ce peu importe le sujet ou l’activité.”

Son statut de pilote chez AGS Events en GT4 et Garage 59 en GT3 ne l’empêche pas de passer du temps à aider les autres équipes et, par la même occasion, de trouver des pilotes pour boucler les équipages. “Je passe 50% de mon temps à piloter et 50% comme vendeur associé et dans mon rôle de pilote junior. C’est donc une triple casquette.”

Le pilote multi-cartes dispose maintenant de quatre adresses mails pour ses différentes activités : “En 2020, j’ai fait beaucoup de choses en dehors de l’auto compte tenu de la situation générale. C’est toujours positif de travailler le package global de pilote. J’ai tout de suite accepté ce nouveau rôle qui s’est mis en place naturellement.”

Valentin Hasse-Clot a déjà placé six pilotes en GT4 cette année.