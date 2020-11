Valentin Hasse-Clot : “Le vrai enjeu de ma saison était le GT3”

Après la Porsche Carrera Cup France, Valentin Hasse-Clot a mis du temps à rebondir, mais son arrivée dans le giron Aston Martin en tant que pensionnaire de l’Academy lui a donné des ailes. Sa saison 2020 lui a permis de jouer les premiers rôles dans deux catégories GT avec le GT World Challenge Europe Powered by AWS chez Garage 59 et la GT4 European Series avec AGS Events.

Le titre Silver en GT4 était au bout et la couronne Silver en GT3 est passée tout près. Avec Aston Martin Racing, Valentin Hasse-Clot a trouvé sa voie et vous entendrez parler de lui dans les prochaines années.

“Je ne retiens que du positif de cette saison”, a déclaré Valentin Hasse-Clot à Endurance-Info. “J’ai fait un gros pas en avant dans ma relation avec Aston Martin Racing. Je ne peux pas compter sur mes finances, donc je dois travailler le plus possible. En GT4 European Series, c’était un pur plaisir que d’accompagner AGS Events sur ce gros projet en compagnie de Théo Nouet. Avec cette saison en GT4, j’ai découvert une autre facette du métier de pilote en allant au-delà du simple rôle de pilote. Nous avons remporté le championnat malgré quelques accrocs. L’aventure était humaine plus que sportive. Toute l’équipe m’a fait confiance et c’est un plaisir de les accompagner sur les différents meetings même en FFSA GT où je ne roulais pas.”

Valentin Hasse-Clot n’a pas hésité à se rendre sur des meetings du Championnat de France FFSA GT même s’il ne roulait pas chez AGS Events, juste pour travailler avec l’équipe et la faire progresser.

“Le vrai enjeu de ma saison était le GT3”, précise Valentin Hasse-Clot. “Il y a eu la 2e place à Imola et la victoire au Nürburgring. Malheureusement, nous avons terminé sur deux abandons (Spa, Paul Ricard). A Spa, j’ai trouvé les limites de cumuler GT3 et GT4 dans le même week-end. C’était une très belle opportunité, mais c’était trop de mixer les deux sur un meeting comme Spa. Malgré tout, 2020 reste une très belle année avec 5 victoires et 9 podiums. Ces dernières saisons, il ne s’est rien passé d’incroyable pour moi.”

Le pilote Garage 59 en GT3 espère annoncer de bonnes nouvelles pour 2021 dès le mois de décembre, mais l’objectif est clairement de poursuivre avec AMR : “Continuer avec Aston Martin Racing et Garage 59 est ce vers quoi je tends. Le lendemain de la finale GT World Challenge Europe, nous sommes restés rouler au Paul Ricard où l’équipe a testé Théo, Esteban (Muth) et un pilote américain. Un programme Sprint et Endurance en 2021 ne serait pas pour me déplaire.”

La piste Asian Le Mans Series et WEC font aussi partie des plans pour 2021 avec pourquoi pas une nouvelle collaboration avec AGS Events en fonction des programmes. Le focus reste les catégories GT3 et GTE pour 2021.