United Autosports fait son retour en Asian Le Mans Series

L’équipe United Autosports vient de confirmer qu’elle sera de retour en Asian Le Mans Series avec deux LMP3 pour la saison 2021. Jim McGuire est le premier pilote confirmée et sera au volant de l’une des deux Ligier JS P320 alignées en février prochain. Ses coéquipiers seront confirmés et annoncés dans les prochaines semaines.

Pour rappel, la saison 2021 se déroulera exclusivement sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Les quatre courses habituelles d’une durée de quatre heures chacune se dérouleront du 4 au 6 février et du 18 au 20 février, à raison de deux épreuves par week-end. Les configurations du tracé ne seront par contre pas les mêmes.

Pour rappel, l’équipe britannique a terminé deuxième et quatrième du championnat LMP3 Asian Le Mans Series lors de la saison 2018/2019. L’équipe LMP2 de United Autosports avait, elle, remporté le championnat après quatre manches. Depuis, l’écurie compte trois couronnes de plus décrochées en 2020 : l’ELMS en LMP2, l’ELMS en LMP3, le WEC en LMP2 et, cerise sur le gâteau, une victoire aux 24 Heures du Mans en LMP2.

Richard Dean, propriétaire de l’équipe et directeur général de United Autosports : “Depuis que j’ai entendu dire que l’ Asian Le Mans Series déplaçait le calendrier complet des courses à Abu Dhabi, j’ai pensé que c’était une idée brillante. Quel meilleur programme d’essais hivernaux pour notre équipe LMP3. Il y a encore quelques détails à régler, mais les organisateurs ont fait tout leur possible pour assurer la sécurité des équipes, tout en leur permettant de courir. Chaque course sera également différente – de jour, de nuit, au crépuscule, etc., il y aura donc encore beaucoup de défis à relever pour nos pilotes. Je suis ravi que Jim ait déjà rejoint l’équipe. Ce sera une bonne chose pour lui, pour nos pilotes et pour toute l’équipe, de continuer à courir pendant l’hiver afin que nous restions en forme pour la saison européenne aussi”.