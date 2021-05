United Autosports confirme une LMP3 à Waktins Glen et Petit Le Mans

Richard Dean, le copropriétaire de United Autosports, l’avait laissé entendre. Il avait l’intention d’aligner une LMP3, une Ligier JS P320, aux cotés de l’Oreca 07 LMP2 dans les deux dernières courses de la Michelin Endurance Cup en IMSA WeatherTech SportsCar. C’est désormais officiel. L’équipe britannique aura deux autos à Watkins Glen (du 25 au 27 juin) et Petit Le Mans (du 11 au 13 novembre).

Le premier pilote annoncé sur la LMP3 est Niklas Kruetten. Cette année, il court pour COOL Racing en European Le Mans Series où il a remporté la première manche de la saison à Barcelone le mois dernier en LMP3. Il a également participé aux 12 Heures de Sebring avec WIN Autosport en mars. Avant cela, le pilote allemand de 18 ans a couru en Euroformula Open 2020, montant sur cinq podiums et remportant le championnat des rookies. En 2019 et 2018, il a participé aux FIA World Motorsport Games, à l’Euroformula 3, à l’ADAC Formule 4, au championnat italien de Formule 4 et à la Formule 4 UAE, remportant des victoires et signant des podiums dans chaque championnat.

United Autosports fera ses débuts en LMP3 aux Etats-Unis lors des Six Heures de Watkins Glen en juin, tout en poursuivant donc son programme LMP2 avec Jim McGuire. Les coéquipiers de Niklas Kruetten restent à confirmer.