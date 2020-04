Une nouvelle identité pour Toyota Motorsport GmbH

Toyota Motorsport GmbH (TMG) change de nom tout en continuant à opérer depuis son siège allemand de Cologne sous l’entité Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E). Ce changement d’identité reflète le statut de la société en tant que centre de recherche et développement au sein de Gazoo Racing Company, organisation autonome au sein de Toyota Motor Corporation qui est responsable du département sport automobile et des voitures routières haute performance.

Avant de prendre le nom de Toyota Motorsport GmbH en 1993, l’entreprise allemande s’appelait Andersson Motorsport GmbH en l’honneur d’Ove Andersson qui a mis sur pied la structure en 1979. Toyota Gazoo Racing Europe restera la plaque tournante de Toyota pour le développement du sport automobile en Europe, via son engagement en WEC, la fourniture de moteurs pour le WRC et le projet compétition-client GR Supra GT4.

En plus de ses activités de sport automobile, Toyota Gazoo Racing Europe renforcera ses activités de développement pour les voitures de route, contribuant ainsi à l’engagement mondial de Toyota à fabriquer des voitures qui mettent en œuvre la technologie et les processus issus du sport automobile.

« C’est une nouvelle étape importante dans l’histoire de notre entreprise », a déclaré Hisatake Murate, président de Toyota Gazoo Racing Europe. « Au cours des dernières années, le site de Cologne est devenu de plus en plus intégré aux programmes de recherche et développement de Gazoo Racing Company, travaillant comme une seule équipe dans le respect et la confiance des deux parties. Il est donc logique qu’en tant que membre de Gazoo Racing Company, le nom de la société s’adapte pour refléter le renforcement du lien entre Cologne et le Japon. Nous attendons tous avec impatience un avenir passionnant dans lequel, ensemble, nous fabriquerons des voitures qui inspireront et raviront les conducteurs, sur la route et en sport automobile. »