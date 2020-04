Un point avec Masaaki Bandoh, promoteur du SUPER GT

Contrairement à certains championnats, le SUPER GT a déjà roulé cette saison lors d’une séance d’essais disputée à Okayama mi-mars. Les essais de Fuji, qui devaient se tenir fin mars, ont été annulés pour cause de Covid-19. Le circuit de Fuji doit maintenant accueillir les concurrents les 27 et 28 juin pour une ultime séance d’essais avant le début de saison attendu les 11 et 12 juillet à Okayama.

Masaaki Bandoh, patron de GTA (promoteur du championnat), a expliqué son désarroi de voir un calendrier 2020 chamboulé avec une fin de saison qui pourrait donc avoir lieu début 2021.

“Peut-être que les premières courses de la saison devront avoir lieu sans public”, a déclaré Bandoh-san à Endurance-Info. “Si tel devait être le cas, nous en serions désolés, mais il sera possible de suivre la course en streaming. Vous savez combien les fans sont importants pour nous.”

2020 marque les débuts des nouvelles GT500. Cette année, Honda, Nissan et Toyota partent sur un même pied d’égalité avec des autos toutes neuves qui correspondent à la Class-One établie avec le DTM.

La première journée d’essais a vu la domination de la Honda NSX-GT/Keihin de Bertrand Baguette, la seconde revenant à Sho Tsuboi sur la Toyota GR Supra/WAKO’S.

“Les GT500 sont maintenant équipées de bien plus de pièces communes avec celles du DTM”, souligne Masaaki Bandoh. “Une fois les essais terminés, je pense que les autos seront capables de battre les meilleurs temps au tour des anciennes voitures sur les différents circuits. Une Dream Race avec les voitures du DTM serait encore plus intéressante que celle de 2019.”

Alors qu’on entend de plus en plus que l’avenir du DTM est incertain compte tenu de la présence de deux constructeurs avec Audi et BMW, le promoteur du SUPER GT signale que les relations entre les deux championnats se poursuivent.

Pour ce qui est de la catégorie GT300, trois ‘Mother Chassis’ répondant à la réglementation JAF affronteront les GT3. C’est d’ailleurs une ‘Mother Chassis’ qui a terminé la deuxième journée d’essais en haut de la feuille des temps à Okayama grâce à la Lotus MC Hiroki Katoh et Masataka Yanagida.

Le championnat espère bien avoir de plus en plus de ‘Mother Chassis’ : “Je compte bien soutenir la construction de voitures au Japon et que les équipes puissent battre à armes égales avec les teams qui font rouler des GT3. Il est prévu d’avoir de plus en plus de pièces communes entre les différentes Mother Chassis, mais à l’heure actuelle, je ne peux que regretter que le nombre de voitures n’augmente pas.”

Le SUPER GT doit encore communiquer sur les dates de trois meetings : Suzuka, Buriram, Sepang. La fin de saison pourrait donc avoir lieu en 2021 mais Bandoh-san ne compte pas sur un début de saison 2021 repoussé.

L’objectif du championnat est clairement de maintenir les huit événements prévus cette saison : Okayama, Fuji, Sugo, Autopolis, Motegi, Suzuka, Buriram, Sepang. Tout dépendr,a bien entendu, de l’évolution de la pandémie au Japon.