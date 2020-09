Ultimate Cup : Team Virage et AB Sport Auto s’imposent à Dijon

Communiqué de Presse :

Pour cette troisième et dernière journée de la première manche de l’Ultimate Cup Series, les LMP3, CN et GT Endurance ont pris possession du circuit de Dijon-Prenois. Ces plateaux phares ont animé la journée avec les deux courses de 4 heures au programme.

Challenge Proto & Challenge CN, course : Team Virage remporte une première victoire avec la Ligier JS P320

Pour ce premier round de la saison, les deux plateaux du Challenge Proto et du Challenge CN font course commune en Bourgogne. Cette course est la toute première de la nouvelle génération de LMP3 ainsi que pour les Proto Evo CN en Ultimate Cup Series.

Grâce à la pole position décrochée la veille, Miguel Cristovao s’élançait depuis la première place sur la grille de départ à bord de la Ligier JS P320 #88 du Team Virage, aux côtés de la Ligier #69 du Cool Racing, avec Maurice Smith au départ. Les deux hommes se livrent une belle bataille au départ et c’est d’ailleurs de pilote du Cool Racing qui vire en tête à la fin du premier virage. Maurice Smith est en tête, suivi de très près par Miguel Cristovao. La pression exercée par le Portugais porte ses fruits puisque le leader part à la faute dans le 9e tour de course. Les deux Ligier JS P320 caracolent en tête jusqu’à la première neutralisation durant laquelle Team Virage et Cool Racing s’arrêtent aux stands. Ce sont finalement la Duqueine D08 #73/TS Corse et la Norma M20 FC #72/ANS Motorsport (CN) qui, en s’arrêtant plus tard, en profitent pour se hisser aux avant-postes. Pietro Peccenini, sur la Duqueine LMP3, voir revenir Nicolas Schatz et la Norma CN dans ses rétros. Le pilote italien ne résiste pas outre mesure et laisse Nicolas Schatz s’emparer des commandes de la course et ce, jusqu’à plus de la mi-course. Au fil des arrêts aux stands et des aléas de la course, l’équipage de la Ligier #88 parvient à retrouver le haut du classement dans la troisième heure.

Miguel Cristovao, Julian Wagg, Alessandro Ghiretti et Team Virage remportent cette première course du Challenge Proto, la toute première de la nouvelle Ligier JS P320 en Ultimate Cup Series. A noter le meilleur tour en course d’Alessandro Ghiretti pour ses débuts au volant d’un sport-prototype. Stéphane Panepinto ainsi qu’Antoine et Lionel Robert se sont bien défendus face au Cool Racing en terminant sur la deuxième marche du podium pour le compte du DB Autosport avec la Duqueine D08 #21. Matt Bell et Maurice Smith terminent troisièmes avec la Ligier JS P320 #69 du Cool Racing.

Du côté de la catégorie CN AT, Nicolas Schatz et Alexandre Yvon ont véritablement dominé la concurrence en menant 158 des 168 tours en tête de la course. Le duo de la Norma M20 FC #72 termine quatrième du classement général avec un tour d’avance sur l’équipage de la Norma M20 FC #57/EGA Racing.

Malheureusement, les tous nouveaux Proto Evo CN ont rencontré quelques problèmes de jeunesse qui ne leur ont pas permis de venir à bout des quatre heures de course.

Challenge GT Endurance, course : AB Sport Auto s’impose in extremis avec sa Renault R.S. 01

17 voitures sont alignées sur la grille de départ de ce Challenge GT Endurance regroupant les catégories UGTFREE, UGT, UGTX, UT et UGTC. Pour cette catégorie UGTC, la course s’est arrêtée au bout de 3 heures alors qu’elle s’est achevée au bout de 4 heures pour le reste de la catégorie.

En réalité, ces 4 Heures Endurance GT n’ont duré que 3h50 puisque la course a été interrompue avant son terme. En effet, suite à un problème mécanique, une voiture a inondé la piste d’huile sur plusieurs centaines de mètres. Malgré l’intervention d’un véhicule de maintenance dans les dernières minutes, la piste restait délicate et avant cette neutralisation, c’est le leader de la course, Eric Cayrolle, sur la Renault R.S. 01 #45 d’AB Sport Auto, qui a glissé sur l’huile et est parti au large, en dehors de la piste. Dès lors, la Safety Car est intervenue à plus de 30 minutes de l’arrivée et la passe d’armes tant attendue avec la Ferrari 488 GT3 #1/Visiom n’a pas eu lieu.

Partie depuis la pole position, cette Ferrari a pourtant fait une très belle course grâce aux excellents relais de Thierry Perrier, Jean-Paul Pagny et Jean-Bernard Bouvet. C’est d’ailleurs ce dernier qui détient le meilleur tour en course en 1:16.991, mais la victoire est revenue à Franck Thybaud, Lucien Crapiz et Eric Cayrolle sur cette Renault d’AB Sport Auto. Le podium du classement général est complété par la Lamborghini Huracan GT3 #666 qui l’emporte dans la catégorie UGT. Une belle performance pour cette équipe ABM cet équipage composé de Simon Escallier, Stéphane Louard et Milan Petelet.

A chaque fois qu’il prend le volant, Julien Gerbi, team manager du Team Virage, est sur la plus haute marche du podium. Après la victoire à Valencia en 2019, Julien Gerbi a amené l’Aston Martin Vantage #55/Team Virage au sommet de la catégorie UGTX aux côtés de Javier Coban et Stéphane Alder.

La catégorie UGTC, dont la course s’est achevée au bout de 3 heures, a été remportée par la Porsche 911 GT3 Cup #71/Martinet by Alméras, pilotée d’une main de maître par Pierre Martinet, Victor Weyrich et Gérard Tremblay. Champion Mitjet de l’Ultimate Cup Series en 2019, Victor Weyrich a été particulièrement rapide et a d’ailleurs signé la référence de cette catégorie. Les vainqueurs devancent le duo russe de la Ligier JS2 R #145 alignée par MV2S Racing pour Victor Shaytar et Mikhaïl Makarovskii. Le podium est complété par une autre Ligier JS2 R, la #74 aux couleurs de du Cool Racing.

Cette dernière journée est l’occasion de tirer les premières conclusions et le bilan de cette première épreuve est très satisfaisant avec un plateau remarquable puisque plus de 90 voitures étaient en piste malgré un contexte sanitaire et économique particulier. Tous les regards sont tournés vers la prochaine manche de la saison qui aura lieu sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, du 24 au 27 septembre !