UCI Track Champions League : un air de sport auto…

L’écologie a le vent en poupe, même en sport automobile où chaque promoteur y va de son action. Endurance-Info veut aussi amener sa pierre à l’édifice sans parler de marketing et de blah blah. Différentes pistes sont à l’étude, dont le cyclisme. Les pilotes sont quasiment tous férus de cyclisme et beaucoup de cyclistes sont fans de sport auto. L’idée est de lier les deux. Attention, l’idée n’est pas de vous inonder d’articles ‘Cycling’. La V5 d’Endurance-Info vous permettra de choisir les disciplines que souhaitez lire. Le tout ou rien ne sera pas au programme.

Gianmaria Bruni vous expliquera qu’il fait plus de kilomètres sur son vélo par an que dans une voiture de tourisme. Jules Gounon vous parlera de ses expériences avec Specialized, sans oublier un focus sur la soufflerie Specialized installée en Californie. Fred Mako vous détaillera la restauration d’un vélo Bertin et Raffaele Marciello reviendra sur son amour de la marque Colnago. D’autres idées sont dans les cartons et pas des moindres. Le cyclisme et le sport auto font bon ménage et vous verrez que ce n’est certainement pas terminé.

Endurance-Info veut aussi innover suite au lancement de l’UCI Track Champions League par l’Union Cycliste International et Eurosport Events. Les détails de cette compétition innovante ont été annoncés aujourd’hui-même par David Lappartient, président de l’UCI, Andrew Georgiou, président d’Eurosport & Discovery Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions, et François Ribeiro, responsable d’Eurosport Events. Ce nouveau concept est pensé pour le grand public. Sir Chris Hoy, qui compte une participation aux 24 Heures du Mans 2016, fait partie des ambassadeurs du championnat au même titre que Kristina Vogel.

Avec l’UCI Track Champions League, l’idée est de développer le cyclisme sur piste au niveau mondial avec la mise en place de six étapes internationales du 6 novembre au 11 décembre entre Palma de Mallorca, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vilnius, Londres et Tel Aviv. L’UCI Track Champions League est un format de ligue où chaque manche présente le même programme de course. Les coureurs marquent des points au cours des six manches dans la catégorie Sprint ou Endurance.

Chaque catégorie comporte deux types de courses différentes dans lesquelles les concurrents peuvent accumuler des points : les coureurs de sprint courront à la fois le Sprint et le Keirin, tandis que les coureurs d’endurance courront à la fois l’Elimination et le Scratch. Dix-huit coureurs s’affronteront dans chaque catégorie, soit un total de 72 coureurs, hommes et femmes en nombre égal.

Les 36 hommes et 36 femmes, qui se disputeront la victoire dans les catégories Sprint et Endurance de la Ligue auront une cagnotte de plus de 500 000 euros. L’allocation des prix sera égale entres hommes et femmes.

Ce nouveau concept parle de ‘track’, de ‘Sprint’, d”Endurance’, de ‘Points’. De quoi rapprocher un peu plus le sport auto et le vélo…