‘Turned’, le court-métrage qui mêle sport auto et alcoolisme

La vie de Kasper est en pleine ascension. Le jeune homme a une merveilleuse petite amie, une belle carrière de pilote de course devant lui et il a trouvé sa place à l’université. Malheureusement pour lui, les démons de son enfance le rattrapent avec un père violent et alcoolique.

C’est le sujet compliqué qu’a choisi Anders Walters pour son court-métrage appelé Turned. Produit par Kim Magnusson, le film est pressenti pour une nomination aux Oscars.

Avant se mettre à la réalisation, le Danois Anders Walters a travaillé comme illustrateur pour des bandes dessinées et des storyboards pour des films de publicités.

Le sujet du court-métrage n’est pas simple à traiter mais Turned, que nous avons eu l’occasion de voir, est un film poignant et dur à la fois dans l’univers de la course automobile.

Sylvester Byder (Deliver Us), Jacob Hauberg Lohmann (When the Dust Settles) et Clara Rosager (The Rain) sont les acteurs principaux de Turned.

Le trailer est disponible :