Trois meetings GT1 Sports Club en 2021

En 2021, quand on parle de GT1, il faut bien s’assurer de parler de GT1 Sports Club et non de compétition du type World GT1 du début des années 2010.

Pour la saison prochaine, SRO Motorsports Group a inscrit trois meetings au calendrier du GT1 Sports Club. La saison ouvrira à Monza (20/21 avril) pour se rendre ensuite au Paul Ricard (31 mai/1er juin) et enfin Barcelone (11/12 octobre).

Les trois événements suivront la caravane GT World Challenge Europe Powered by AWS avec des meetings sur deux jours. Huit heures de temps de roulage seront au programme avec un nombre limité de voitures en piste. Les autos seront exposées dans le paddock pour que les spectateurs puissent les approcher. Les participants auront à disposition un réceptif dédié.

Les Supercars et Hypercars seront bien entendu les bienvenues en GT1 Sports Club.