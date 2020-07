Lawrence Tomlinson (Ginetta) : “Le programme a été durement touché sur le plan financier !”

Le patron de Ginetta, Lawrence Tomlinson, ne s’est pas exprimé depuis un moment. Depuis, plus de trace des deux LMP1 sur la liste des 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC (15 août) et plus qu’une seule en vue des 24 Heures du Mans (19 et 20 septembre).

Le Britannique a affirmé à Sportscar365 que les impacts de la pandémie de coronavirus ont frappé “durement” le programme LMP1 du constructeur et ont conduit son équipe, Team LNT, à se retirer de la manche belge. Il a aussi expliqué que le retard accumulé, lors du confinement au Royaume-Uni, sur les autres opérations commerciales de la société était l’une des raisons principales pour lesquelles l’équipe LNT avait renoncé à Spa. Ginetta a en effet un vaste programme compétition pour ses clients, basé sur ses propres voitures de sport qui participent à des championnats nationaux et internationaux.

“Nous allons manquer Spa”, a déclaré Lawrence Tomlinson. “Notre objectif principal doit être de remettre notre activité principale et notre base de clients sur pied et de les stabiliser. Nous avons accumulé du retard ce qui signifie que notre flux de travail a été considérablement affecté. Malheureusement, les changements dans le calendrier du WEC, suivis par l’arrêt dû au COVID-19, ont aussi durement touché le programme sur le plan financier. Contrairement à de nombreuses équipes du WEC, beaucoup de membres de notre groupe ont d’autres tâches régulières chez Ginetta, au-delà de l’équipe de course et de développement de la LMP1. Cela signifie que nous devons prendre des décisions difficiles pour nous assurer que nos clients sont satisfaits, que nous pouvons livrer nos produits rapidement et efficacement, et que nous reprenons nos activités normales dès que possible. Nous sommes fiers que ce soit une de nos vraies forces et j’espère que tout le monde à l’ACO et au WEC le respectera. C’est décevant pour tous ceux d’entre nous qui auraient aimé être à Spa, mais nous vivons des moments compliqués. Nous ne sommes pas la seule équipe de course à avoir dû prendre des décisions difficiles suite à l’arrêt des compétitions”.

@Team LNT Ginetta

L’équipe LNT a disputé les quatre premières manches de la saison 2019/2020 WEC à Silverstone, Shanghai, Fuji et Bahreïn. Depuis, elle ne s’était pas rendue à Austin et avait prévu de disputer les 1000 Miles de Sebring avant la fermeture des frontières.

“C’était notre première saison avec la voiture sur la saison complète et le calendrier original nous a vu directement participer à des courses lointaines après Silverstone, ce qui est difficile pour toute équipe. C’était encore plus compliqué pour une écurie dont la voiture aurait clairement besoin d’être développée, mais sans avoir le temps d’y parvenir car les autos étaient “confinées” en Asie.

@Team LNT Ginetta

Nous avions une liste de travail assez longue de reconstruction, de réparation et de plusieurs améliorations à faire après Bahreïn, donc nous avons ramené les voitures à temps pour le faire en vue d’Interlagos qui a ensuite été annulé. Cela nous a fait manquer la course de remplacement à COTA, mais nous avons envoyé les voitures à Sebring, manche qui a ensuite été annulée avec l’équipe à l’arrêt avant que les voitures ne reviennent. Mettez tout cela ensemble et nous avons dépensé une grosse somme d’argent pour ne pas courir.”

Lawrence Tomlinson affirme que la Ginetta G60-LT-P1 figurant sur la liste des engagés pour les 24 Heures du Mans est en bonne voie de participer à la course, même si cela pourrait être la dernière apparition de Team LNT dans la saison actuelle WEC. “Nous espérons être au Mans avec une seule voiture. Elle pourrait être très forte là-bas, nous voulons reprendre la piste aussi fort que possible”.