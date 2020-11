Théo Chalal : “Il faut vivre au moins une fois dans sa vie le pilotage d’un prototype”

Ingénieur projet mécanique dans la vie de tous les jours et rallyman le week-end, Théo Chalal n’a pas hésité à sortir de sa zone de confort l’année passée en rejoignant les rangs du Championnat de France FFSA GT sur un programme partiel. Le pilote, tout juste trentenaire, s’est concentré sur son activité professionnelle cette année sachant qu’il lui fallait en plus partir à la recherche d’un budget pour assouvir sa passion.

L’année 2020 n’est cependant pas une année sans compétition puisqu’on l’a vu en Mitjet à Albi dans le cadre du Championnat de France des Circuits avec de belles performances à la clé. De quoi le titiller de repiquer à la compétition automobile.

Après le challenge du GT4 en 2019, c’est maintenant celui du LMP3 qui s’ouvre à lui avec la finale de l’Ultimate Cup Series le mois prochain au Paul Ricard. Cette fois, ce sera au volant d’une Ligier JS P320 alignée par Cool Racing et partagée avec Sébastien Baud, couronné récemment en Ligier European Series dans la classe JS2 R. Le week-end dernier, Théo Chalal est venu suivre ses anciens camarades de jeu en FFSA GT au Paul Ricard.

“J’ai pu voir en Mitjet que le rythme était encore là”, a déclaré Théo Chalal à Endurance-Info. “J’ai peu d’expérience en circuit avec les Rencontres Peugeot Sport et deux piges en GT4. Là, je rejoins Cool Racing avec l’envie de bien faire les choses au sein de cette structure professionnelle, mais aussi très familiale. Mon objectif est de rouler en Michelin Le Mans Cup la saison prochaine.”

Le passage en Mitjet à Albi a redonné du baume au coeur au franc-comtois : “J’étais un peu déçu par le sport auto et la Mitjet m’a remis sur de bons rails car le meeting à Albi s’est bien déroulé avec un meilleur tour en course derrière Matthieu Vaxiviere, ce qui n’est pas rien. Aussi bien en GT4 qu’en Mitjet, je suis arrivé sans roulage. J’aime bien les défis. Là, je vais découvrir le monde du prototype et je pense que c’est quelque chose qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie.”

Théo Chalal est comme un gamin qui attend son cadeau de Noël et celui-ci va arriver avant le 25 décembre.