The Bend Motorsport Park : c’est loin mais l’endroit vaut le déplacement…

Si je vous dis que se rendre sur le complexe de The Bend Motorsport Park est simple, vous risquez de penser que la Foster’s a coulé à flot. Il est vrai que depuis l’Europe, vous devez déjà venir en Australie, ce qui est simple mais long. Une fois sur place, dépaysement assuré !

L’Asian Le Mans Series est la première série internationale à se rendre à Tailem Bend situé à 100 km d’Adelaide. Une fois sorti d’Adelaide, vous empruntez une seule route pour arriver à The Bend Motorsport Park. Construit en 2016, inauguré en 2018, le circuit a été financé par Peregrine Corporation, plus grosse société privée du sud de l’Australie. Le coeur de métier de Peregrine Corporation est les stations services OTR (On The Run). La famille Shahin (trois frères), à la tête de Peregrine, a un lien direct avec le sport automobile. Yasser Shahin a remporté l’Audi R8 LMS Cup 2019 et Sam, son frère, est également pilote.

Avec ses 1600 habitants, la ville de Tailem Bend n’est pas la plus prisée des touristes mais le circuit lui permet de se faire une renommée dans le pays et au-delà. Jusqu’à maintenant, le Supercars et l’Australian GT étaient les séries majeures à rouler au Bend. La présence de l’Asian Le Mans Series pourrait bien donner des idées à d’autres championnats de se rendre sur place.

Sept configurations sont possibles allant de 3,4 à 7,7 km. Le 7,7 km, emprunté ce week-end, est le circuit permanent le plus long au monde après la Nordschleife. Avec ses 35 virages, soit près du double de Spa, les pilotes en ont pour leur argent : quelques parties rapides, des virages en aveugle, des virages serrés, du banking, des pif-paf. Le mental des pilotes est donc mis à rude épreuve. C’est le seul circuit en Australie de Grade 2 FIA et de Catégorie A FIM.

Le complexe permet de rouler en auto, en moto, en karting, en rallycross, en tout-terrain et même d’apprendre à conduire. Une piste répondant aux normes internationales de dragster est aussi dans les tuyaux.

Ce n’est pas tout puisque le complexe dispose d’un hôtel de 100 chambres de très bonne qualité avec vue sur la voie des stands et une partie du circuit. Une fois que vous êtes sur place, plus besoin de ressortir. Vous pouvez piloter, faire de la mécanique, manger et dormir sur place. L’endroit est une nouveauté pour toute la caravane Asian Le Mans Series mais le paddock est unanime sur cette nouvelle venue au calendrier.

Certes, l’endroit n’a pas les montagnes de San Luis (Argentine) tout autour mais ce tracé au milieu de nulle part avec toutes les facilités est tout aussi surprenant.