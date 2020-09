Steve Brooks (Team Project 1) : “La passion a repris le dessus”

Sept ans après son dernier Le Mans, Steve Brooks va retrouver la classique mancelle le mois prochain pour la 6e fois. Pour Steve Brooks, 2020 a débuté par quelques courses de Porsche Mobil 1 Supercup avant de rejoindre la Porsche Carrera Cup France, toujours chez CLRT la structure de Côme Ledogar.

Place maintenant aux 24 Heures du Mans avec Julien Piguet et Andreas Laskaratos. Avant de découvrir la Porsche 911 RSR, Steve Brooks a participé ce week-end au meeting Michelin Le Mans Cup sur le circuit Paul Ricard au volant de la Ligier JS P320/Team Virage en compagnie de Julien Falchero. Habitué à rouler sur des monoplaces historiques, Steve Brooks aime les voitures avec de l’aéro même à 60 ans passés.

“Je me suis vraiment fait plaisir dans la LMP3”, a déclaré Steve Brooks à Endurance-Info. “J’ai découvert Team Virage qui est une très bonne équipe où on se sent bien. Avec la Ligier JS P320, on sait tout de suite qu’on est dans une vraie voiture de course. J’avais roulé dans l’ancienne Ligier, mais avec cette JS P320, on est un ton au-dessus.” Steve Brooks avait disputé une course sur une Ligier JS P3/Inter Europol Competition à Estoril.

Changement de programme cette semaine avec la Porsche 911 RSR/Team Project 1. La boucle est bouclée quand on se souvient que les débuts de Steve Brooks au Mans remontent à 2001 sur une Porsche 911 GT3 RS/Freisinger Motorsport avec un certain Romain Dumas et Gunnar Jeannette. Le trio s’était classé 7e au général, 2e en GT.

Passionné de sport auto depuis plusieurs décennies, Steve Brooks n’avait pas spécialement prévu de replonger dans l’aventure Le Mans : “J’avais dit que Le Mans était terminé pour moi car ce n’était pas raisonnable, mais la passion a repris le dessus. A l’origine, je devais rouler avec Steven (Palette) qui m’a vraiment fait progresser. Malheureusement, cela n’a pas pu se faire et j’ai donc dû trouver deux coéquipiers.”

Le trio de la Porsche #89 tient à voir l’arrivée : “L’objectif sera de ne pas prendre le moindre risque et de voir le damier. Je tiens à faire Le Mans dans une bonne ambiance et ce que je vois en Michelin Le Mans Cup me conforte dans ce que je vais vivre au Mans.”