Simon Trummer (Algarve Pro Racing) partagé entre Etats-Unis et Europe en évitant la Suisse

Simon Trummer a un emploi du temps bien chargé entre l’ELMS avec Algarve Pro Racing et l’IMSA avec PR1/Mathiasen Motorsports. Le point commun entre ces deux équipes est la même voiture : une ORECA 07 LMP2. Le pilote suisse s’apprête aussi à disputer les 24 Heures du Mans pour le compte de l’écurie portugaise.

Vous avec un planning chargé en ce moment. Comment arrivez vous à gérer tout cela avec le Covid-19 ?

” C’est difficile il est vrai car je roule aussi aux Etats-Unis. Le week-end dernier, j’étais à Road America, j’ai réussi à revenir à Spa pour ce week-end. Je dois éviter la Suisse car il y a des mesures de quarantaine dans mon pays, donc je suis allé directement en Belgique. Je dois juste penser plus à mes voyages, à comment je vais m’organiser, avec quelle compagnie je peux voler ce qui fait que je dois faire plus attention à mon agenda, mais pour le moment cela va…”

Comme vous l’avez mentionné, vous étiez à Road America dimanche. Vous étiez en tête des LMP2 mais vous vous êtes accroché avec Juan-Pablo Montoya sur l’Acura ARX-05 #6. Que s’est-il passé ?

” Oui, c’est vraiment dommage ce qu’il s’est passé car nous étions en tête des LMP2 avec une belle avance. Notre rythme était bon, mais soudain, la pluie s’est mise à tomber. Nous nous y attendions un peu, mais elle était vraiment forte. J’avais prévu de ravitailler et changer mes pneus, mais les stands étaient fermés à cause du régime de Full Course Yellow. J’ai donc dû rester en piste avec des pneus slicks. Il pleuvait vraiment fort, on ne voyait rien et j’allais lentement. Dans la ligne droite, j’avais pourtant mis mes essuie-glaces, mais la visibilité était vraiment réduite, les conditions étaient très dures, je roulais à 100 km/h. Tout à coup, la voiture devant moi n’avait pas mis ses feux arrière pluie. Je ne l’ai vu qu’à la dernière minute, il était trop tard, je n’ai pas pu l’éviter et je l’ai percuté. Notre voiture était trop endommagée pour continuer. C’est dommage, c’est de la malchance, je ne dis pas que c’est sa faute, ni la mienne, je ne blâme personne. “

Cependant, c’est un bon début de saison pour l’équipe qui termine 2e aux 24 Heures de Daytona, gagne à Sebring et qui dominait à Road America ?

” L’équipe est bonne, nous avons le bon rythme, je m’entends bien avec mon coéquipier, Patrick Kelly. La prochaine course sera les 6 Heures d’Atlanta (qui remplacent les 6 Heures de Watkins Glen, ndlr). Il est vrai que nous avons perdu des points, mais nous ne sommes qu’à un point du premier au championnat, nous sommes toujours en lutte pour le titre LMP2. ”

En ELMS, au Castellet, la course a été compliquée…

” Oui tout à fait car nous avons eu quelques soucis dont le principal a touché le moteur. Cela a l’air mieux ici à Spa, mais il est difficile de se battre pour la pole position face aux équipes en Michelin, mais pour la course, nous devrions être pas trop mal. Un top 5 serait sympa, c’est que nous espérons. Les gars de l’équipe et les gens de Michelin travaillent fort dans ce sens en tout cas ! “

Quels sont vos objectifs de saison ?

“Pour l’ELMS, nous aimerions finir dans les 5 premiers et être compétitifs régulièrement. En ce qui concerne l’IMSA, nous visons clairement les victoires et le titre, mais il y a encore pas mal de courses à disputer avant.”

L’ORECA 07 #25 d’Algarve Pro Racing sera aux 24 Heures du Mans en Septembre ? Comment appréhendez-vous cet événement un peu spécial cette année ?

” Comparé à ce que j’ai pu connaitre au Mans, le meeting sera bien plus court cette année. J’espère que nous serons dans le rythme rapidement. De toute façon, c’est ouvert car sur une course comme les 24 Heures du Mans, tout peut arriver ! Je suis toujours impatient d’y aller car c’est Le Mans, c’est l’événement le plus important de l’année, mais ce sera bizarre sans trop de public, sans le Pesage, la Parade, etc… C’est dommage, mais c’est comme cela ! “

Vous comptez trois Le Mans à votre palmarès. Quels souvenirs en gardez-vous ?

” Je n’en garde pas de très bons souvenirs. Je l’ai fait deux fois en LMP1 privée sur l’ENSO CLM P1/01 de ByKolles Racing en 2015 et 2016. Nous n’avons pas vu l’arrivée à chaque fois, ce fut difficile. Avec Manor en 2017 (CEFC Manor TRS Racing), en LMP2 avec une ORECA 07, nous étions vraiment compétitifs et rapides. Nous avons longtemps été 3e des LMP2, mais j’ai eu un contact avec Nicolas Lapierre donc je n’ai jamais vu le drapeau à damiers. J’espère que nous aurons une meilleure édition au Mans.”