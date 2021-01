Sebring : Série noire !

Cela ne sera une surprise pour personne, le Super Sebring est annulé, le WEC ne se rendra une nouvelle fois pas en Floride sur le Sebring International Raceway (cela n’affecte pas les 12 Heures de Sebring, deuxième manche IMSA de la saison). La manche américaine, qui marquait le début du championnat WEC 2021, est remplacée par une course qui se déroulera au Portugal du 2 au 4 avril 2021 sur l’Autodromo International do Algarve.

Les Etats-Unis n’étaient tout simplement pas envisageable. Suite aux différentes décisions gouvernementales liées à l’évolution de la pandémie de COVID-19 et notamment celles concernant les restrictions de voyage, une décision devait être prise au plus tôt, en prenant en compte notamment, que le fret maritime devait embarquer pour les Etats-Unis au tout début du mois de février. Le WEC n’a pas souhaité prendre de risque inconsidéré et après discussion avec l’IMSA, le Sebring International Raceway et la FIA, il a été décidé d’organiser la première course 2021 sur le continent européen.

Situé au sud du Portugal, l’Autodromo International do Algarve accueillera également les 30 et 31 mars le Prologue, essais officiels d’avant-saison.

La suite du calendrier de la saison WEC 2021 demeure inchangée : Spa-Francorchamps sera le théâtre de la deuxième manche au début du mois de mai, suivi par les 24 Heures du Mans en juin. Monza accueillera sa première course WEC en juillet, puis le championnat doit retourner à Fuji (Japon) en septembre. La Saison 9 du WEC se conclura à Bahreïn en novembre.

Pierre Fillon, Président de l’ACO : « Malheureusement, la pandémie de COVID-19 continue de créer des difficultés dans le monde entier et la décision de remplacer Sebring par Portimão a été prise en concertation avec la FIA, l’IMSA et les dirigeants de Sebring. Nous sommes extrêmement déçus de ne pas revoir nos amis américains cette année et attendons avec impatience de retourner aux Etats-Unis pour courir au côté de l’IMSA dans le cadre de Super Sebring. Nous renforçons chaque jour notre relation sur le long terme avec l’IMSA, comme avec le Sebring International Raceway, avec bien sûr, l’intention de revenir à Sebring dans un avenir proche. »

Richard Mille, président de la Commission Endurance de la FIA : “Bien que l’on aurait préféré éviter les changements de calendrier, nous étions conscients qu’ils pouvaient se produire à un moment donné au cours de l’année 2021. Pour de nombreuses raisons, 2021 est une année importante pour l’Endurance et la priorité est de sécuriser non seulement le début de cette saison mais aussi l’avenir du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, en gardant à l’esprit le meilleur intérêt sportif de toutes les parties concernées. J’attends avec impatience le lever de rideau en avril et au-delà, je reste convaincu que 2021 sera une bonne année pour notre discipline.”

Frédéric Lequien, Directeur Général du WEC : « Les différentes décisions gouvernementales liées à la pandémie restent imprévisibles, et, après plusieurs discussions avec les principaux acteurs, la décision de rester en Europe pour ce début de saison a été prise. Nous préférons anticiper et ne pas subir les conséquences d’une annulation de dernière minute qui aurait eu des répercussions économiques désastreuses pour l’ensemble du championnat. Portimão a offert des courses extrêmement serrées en ELMS et dispose d’excellentes infrastructures. Nous sommes très impatients de donner le coup d’envoi de cette nouvelle saison du WEC avec cette course de 8 heures en avril prochain. »