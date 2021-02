Sébastien Ogier vise toujours les 24 Heures du Mans

Septuple Champion WRC, Sébastien Ogier compte bien décrocher une 8e couronne mondiale en fin de saison chez Toyota Gazoo Racing. 2022 doit passer par une implication dans le nouveau championnat Extreme E.

La suite pourrait bien passer par l’Endurance et plus précisément les 24 Heures du Mans. Ogier C’est ce qu’a déclaré le rallyman à nos confrères de l’Automobile Magazine dans un entretien. Ogier n’a jamais caché son envie de disputer la classique mancelle.

“En 2022 et au-delà, il y aura du pilotage pour moi en Extreme E”, a confié Sébastien Ogier au magazine. “Et pourquoi pas faire quelques rallyes et me lancer dans d’autres challenges, comme les 24 Heures du Mans. J’en ai très envie, et j’ai d’ailleurs une petite expérience en circuit : deux courses en Coupe Porsche et une dans le championnat allemand DTM.” Le pilote Toyota Gazoo Racing a précisé vouloir aussi se consacrer à sa famille.

Photo : Mercedes-AMG

En plus de ses participations en Porsche Cup et DTM, Sébastien Ogier a pris part à la finale FFSA GT 2011 sur une Ferrari 430 Scuderia/Sport Garage en compagnie de Lionel Comole.

Ses sorties sur circuit ont montré que le rallyman savait allait vite hors de son terrain de jeu habituel.

Après Walter Röhrl en 1981 et 1993, Colin McRae en 2004, Sébastien Loeb en 2005 et 2006, le prochain champion WRC au départ des 24 Heures du Mans pourrait bien être Sébastien Ogier. Un petit test sur la Toyota GR010 HYBRID en attendant plus ? Il a déjà sur le simulateur au volant de la TS050 HYBRID l’année passée.