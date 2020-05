Se faire coacher par un ingénieur piste pour du sim racing, c’est possible…

Avec le développement du sim racing, certains pilotes trouvent le moyen de garder un lien avec le sport automobile, même si celui-ci est virtuel. Parmi les pilotes, vous avez ceux qui jouent en réseau, ceux qui jouent entre potes et ceux que vous ne verrez jamais disputer une course virtuelle. Cette période sans compétition donne aussi l’occasion de créer de nouvelles opportunités pour les acteurs du sport auto.

Ingénieur piste chez Tech1 Racing, Jérôme Gabillard propose ses services pour les gamers qui veulent s’améliorer. En quoi un ingénieur peut être important pour aider à progresser sur un jeu ? Endurance-Info a voulu en savoir plus sur ce nouveau métier qu’est le E-coaching.

“La période actuelle fait que j’ai voulu utiliser mes compétences dans un autre domaine”, a déclaré Jérôme Gabillard à Endurance-Info. Ingénieur piste depuis 2016, on le retrouve cette année en GT World Challenge Europe Powered by AWS sur la Lexus RC F GT3/Tech1 Racing.

“Mon expérience de la course réelle peut aider à améliorer le pilotage virtuel”, poursuit l’ingénieur. “Avec le confinement, de plus en plus de séries se sont montées à travers le monde et le nombre de joueurs est en hausse. Le pilotage n’est pas la seule plue-value, il y a aussi la capacité à analyser les datas. Avec le temps, on a des données de plus en plus complètes qui permettent de gérer le réglage des suspensions ou la pression des pneus.”

Jérôme Gabillard propose plusieurs services en E-coaching : “Différentes prestations sont possibles comme l’analyse d’un tour chrono avec rapport écrit, session de coaching live, ou même une prestation complète d’ingénieur piste où je peux aider sur le plan du pilotage, du set-up, et de la stratégie. Il est aussi possible de créer des formules sur mesure.” Le travail peut se faire sur les plateformes principales : Assetto Corsa Competizione, iRacing, Project Cars, etc…

Tous ces jeux restent,, bien entendu, du virtuel, mais ils s’adressent à des joueurs aguerris. On est à des années lumières de la première version de V-Rally. Le réalisme des voitures est de plus en plus abouti, tout comme la façon de piloter. Des BOP sont établies en fonction du choix des voitures, ce qui permet de rapprocher le virtuel du réel. “Selon moi, le pilotage virtuel va devenir une alternative encore plus importante à l’avenir”, précise Jérôme Gabillard. Comme dans la réalité, l’ingénieur peut préparer un rapport écrit afin d’améliorer le pilotage virtuel. Une session de coaching en live est également possible.

Plus d’infos ici