ROAR, course qualificative : Felipe Nasr et Pipo Derani (Cadillac), vainqueurs, partiront en pole position des 24H de Daytona !

Felipe Nasr et Pipo Derani ont remporté la « Motul Pole Award 100 » dimanche, course qui permet de définir la grille de départ de la 59e édition des 24 Heures de Daytona (30 et 31 janvier). Les deux hommes mettent donc leur Cadillac DPi-V.R #31 de Whelen Engineering en pole position.

Bien que la voiture soit partie dernière des DPi suite à un poids non réglementaire à l’issue de la qualification hier, les deux brésiliens ont fait une belle course et ont principalement lutté avec un Tristan Vautier déchaîné sur la Cadillac JDC-Miller Motorsports #5. Alors que la pluie du départ a vite été stoppée, la piste était humide au début puis séchante par la suite. Dans ces conditions, le Français a brillé mais a été dépassé à 51 minutes de la fin. Loïc Duval a fini le travail mais la #5 ne termine pas 2e, mais 3e car c’est la Mazda RT24-P #55 de Harry Tincknell et Oliver Jarvis qui termine à 3,664 secondes de la victoire…

Olivier Pla et Dane Cameron ont placé leur Acura ARX-05 #60 à la 4 place juste devant l’autre Acura DPi, la #10 de Wayne Taylor Racing (Ricky Raylor / Filipe Albuquerque) qui complète le top 5.

Deux Cadillac ferment la marche des DPi : la #48 d’Ally Cadillac Racing et la #01 de Chip Ganassi Racing. Au volant de la #01, l’ex-pilote de Formule 1, Kevin Magnussen, a mené avec ses pneus pluie Michelin, mais une erreur de stratégie a fait que le Danois et Renger van der Zande finissent septième.

PR1/Mathiasen Motorsports (ORECA 07 #52) a remporté la catégorie LMP2 et la pole, en partie grâce à un dépassement en fin de course de Mikkel Jensen sur la Dallara P217 #47 de Cetilar Racing Dallara d’Antonio Fuoco, qui a mené une grande partie de la course. Ce dernier termine 6e de la catégorie après un arrêt au stand non programmé (cause inconnue pour le moment).

La pole en LMP3 est allée à la Duqueine M30-D08 #6 de Laurents Hoerr et Moritz Kranz de Muehlner Motorsports. Seul 50 % de l’effectif de départ termine la course dans cette catégorie.

Corvette Racing occupera la première ligne en GTLM samedi prochain grâce à un doublé aujourd’hui. La C8.R #4 de Tommy Milner et Nick Tandy, pour ses débuts dans l’équipe, l’emporte devant la #3 de Jordan Taylor / Nick Catsburg. Kevin Estre a mené les 20 dernières minutes de la course avant de devoir ravitailler avec sa Porsche 911 RSR-19 # 79 de WeatherTech Racing, il finit 3e.

Bill Auberlen et Robby Foley ont, quant à eux, gagné le GTD avec leur BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport. La Porsche 911 GT3 R #9 de Pfaff Motorsports de Laurens Vanthoor / Zach Robichon termine 2e devant la Lamborghini Huracan GT3 Evo du Grasser Racing Team (111) et la Lexus RC F GT3 #14 Vasser Sullivan.

Un certain nombre de voitures n’ont pas terminé les 100 minutes de course, soit parce qu’elles ont choisi d’entrer aux stands plus tôt, soit en raison de divers problèmes survenus comme pour la Lamborghini Huracan #1 de Paul Miller Racing qui a été poussée derrière le mur (Madison Snow).

La course a connu deux Full Course Yellow. Le premier pour un accrochage qui a impliqué la Ligier JS P320 #33 Sean Creech Motorsport, l’ORECA 07 #8 de Tower Motorsport et une autre ORECA 07, la #18 d’Era Motorsport. Le second pour la Porsche 911 GT3-R #88 de Team Hardpoint EBM qui a fini dans le mur de pneus de la chicane (Christina Nielsen).

Tout le monde (les 49 engagés) a maintenant rendez vous jeudi à 17 h 05 (heure française) pour la séance 1 des 24 Heures de Daytona !